Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Легенда баскетбола показал яхту с площадкой для игры

Легенда баскетбола показал яхту с площадкой для игры

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 13:45
У легенды НБА Джонсона баскетбольная площадка прямо на яхте
Мэджик Джонсон с женой на яхте. Фото: instagram.com/magicjohnson/

Легендарный баскетболист и звезда НБА Ирвин "Мэджик" Джонсон проводит лето в Европе, наслаждаясь жизнью на роскошной яхте.

На 95-метровом судне он установил баскетбольную площадку прямо на носу и продемонстрировал это на своей странице в Instagram.

Реклама
Читайте также:

Бывший баскетболист совмещает отдых и спорт с видом на Барселону. Кроме площадки, Мэджик Джонсон арендует яхту стоимостью около 1,2 млн евро в неделю и делится с семьей и друзьями atmosfera незабываемого отпуска.

Мэджик Джонсон
Мэджик Джонсон на яхте. Фото: instagram.com/magicjohnson/

Кто такой Мэджик Джонсон

Это пятикратный чемпион НБА с "Лейкерс", MVP финалов и основная звезда Dream Team, с которой завоевал золото Олимпиады в 1992 году. Помимо спортивных достижений, он построил бизнес-империю и стал совладельцем "Лос-Анджелес Доджерс". 

Состояние Джонсона оценивается в миллиард долларов, а активная благотворительная деятельность и победа над ВИЧ в 1991 году сделали его символом силы и вдохновения. В этом году Мэджик предпочел отдых семейному отпуску, летняя круизная жизнь снова стала для него ритуалом восстановления и радости. 

Напомним, грузинская полиция отобрала украинские флаги у болельщиков на Кубке Мира по фехтованию. 

Легкоатлетка Никола Олислагерс призналась, в чем секрет ее побед над Ярославой Магучих. 

Александр Усик впервые вернулся в Украину после боя с Даниэлем Дюбуа — что дальше будет делать чемпион. 

Мадридский "Реал" принял решение Андрея Лунина по поводу продолжения карьеры игрока. 

спорт отдых Баскетбол Барселона НБА
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации