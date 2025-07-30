У легенды НБА Джонсона баскетбольная площадка прямо на яхте

Мэджик Джонсон с женой на яхте. Фото: instagram.com/magicjohnson/

Легендарный баскетболист и звезда НБА Ирвин "Мэджик" Джонсон проводит лето в Европе, наслаждаясь жизнью на роскошной яхте.

На 95-метровом судне он установил баскетбольную площадку прямо на носу и продемонстрировал это на своей странице в Instagram.

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Бывший баскетболист совмещает отдых и спорт с видом на Барселону. Кроме площадки, Мэджик Джонсон арендует яхту стоимостью около 1,2 млн евро в неделю и делится с семьей и друзьями atmosfera незабываемого отпуска.

Мэджик Джонсон на яхте. Фото: instagram.com/magicjohnson/

Кто такой Мэджик Джонсон

Это пятикратный чемпион НБА с "Лейкерс", MVP финалов и основная звезда Dream Team, с которой завоевал золото Олимпиады в 1992 году. Помимо спортивных достижений, он построил бизнес-империю и стал совладельцем "Лос-Анджелес Доджерс".

Состояние Джонсона оценивается в миллиард долларов, а активная благотворительная деятельность и победа над ВИЧ в 1991 году сделали его символом силы и вдохновения. В этом году Мэджик предпочел отдых семейному отпуску, летняя круизная жизнь снова стала для него ритуалом восстановления и радости.

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