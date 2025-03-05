Полісся запросить на роль спортивного директора легендарного гравця

Олександр Хацкевич (ліворуч), Олег Лужний і Максим Шацьких. Фото: УНІАН

Керівництво житомирського "Полісся" продовжує шукати нового спортивного директора. Амбітний клуб нещодавно звільнив із цієї посади Даріо Друді.

Його місце може зайняти легендарний у минулому футболіст, повідомляє "ТаТоТаке".

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Головним претендентом на посаду спортивного директора "Полісся" став колишній захисник донецького "Шахтаря" і збірної України В'ячеслав Шевчук. Клуб може його презентувати вже цього тижня. Основними обов'язками фахівця будуть розвиток другої команди, "Полісся" U-19 і клубної академії.

В'ячеслав Шевчук (у центрі) у складі збірної України. Фото: УНІАН

Другий кандидат на роботу в "Поліссі"

Однак у житомирського клубу є вибір у складному кадровому призначенні. У разі, якщо з якоїсь причини не вдасться домовитися з В'ячеславом Шевчуком, важливий пост може зайняти Олександр Хацкевич.

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