Полісся запросить на роль спортивного директора легендарного гравця

Легенда Динамо отримає важливу посаду у Поліссі
Керівництво житомирського "Полісся" продовжує шукати нового спортивного директора. Амбітний клуб нещодавно звільнив із цієї посади Даріо Друді.
Його місце може зайняти легендарний у минулому футболіст, повідомляє "ТаТоТаке".
Головним претендентом на посаду спортивного директора "Полісся" став колишній захисник донецького "Шахтаря" і збірної України В'ячеслав Шевчук. Клуб може його презентувати вже цього тижня. Основними обов'язками фахівця будуть розвиток другої команди, "Полісся" U-19 і клубної академії.
Другий кандидат на роботу в "Поліссі"
Однак у житомирського клубу є вибір у складному кадровому призначенні. У разі, якщо з якоїсь причини не вдасться домовитися з В'ячеславом Шевчуком, важливий пост може зайняти Олександр Хацкевич.
Колишній футболіст і головний тренер київського "Динамо" після відходу зі столичного клубу працював у російському "Роторі", кіпрському клубі "Карміотісса" і польському "Заглембе". Як наставник він двічі завойовував Суперкубок України й приводив "Динамо" до другого місця в Прем'єр-лізі.
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