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Легенда Динамо получит важный пост в Полесье

5 марта 2025 11:15
Иван Крутогоров - Редактор
Полесье пригласит на роль спортивного директора легендарного игрока
Александр Хацкевич (слева), Олег Лужный и Максим Шацких. Фото: УНИАН
Иван Крутогоров - Редактор

Руководство житомирского "Полесья" продолжает искать нового спортивного директора. Амбициозный клуб недавно уволил с этой должности Дарио Друди.

Его место может занять легендарный в прошлом футболист, сообщает "ТаТоТаке". 

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Главным претендентом на пост спортивного директора "Полесья" стал бывший защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Вячеслав Шевчук. Клуб может его презентовать уже на этой неделе. Основными обязанностями специалиста будут развитие второй команды, "Полесья" U-19 и клубной академии. 

Вячеслав Шевчук
Вячеслав Шевчук (в центре) в составе сборной Украины. Фото: УНИАН

Второй кандидат на работу в "Полесье" 

Однако у житомирского клуба есть выбор в сложном кадровом назначении. В случае, если по какой-то причине не получится договориться с Вячеславом Шевчуком, важный пост может занять Александр Хацкевич. 

Бывший футболист и главный тренер киевского "Динамо" после ухода из столичного клуба работал в российском "Роторе", кипрском клубе "Кармиотисса" и польском "Заглембе". В качестве наставника он дважды завоевывал Суперкубок Украины и приводил "Динамо" ко второму месту в Премьер-лиге. 

Напомним, полузащитник "Челси" Михаил Мудрик прервал молчание на фоне слухов о длительной дисквалификации. 

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спорт Вячеслав Шевчук футбол Полесье Александр Хацкевич
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