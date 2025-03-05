Полесье пригласит на роль спортивного директора легендарного игрока

Легенда Динамо получит важный пост в Полесье
Руководство житомирского "Полесья" продолжает искать нового спортивного директора. Амбициозный клуб недавно уволил с этой должности Дарио Друди.
Его место может занять легендарный в прошлом футболист, сообщает "ТаТоТаке".
Главным претендентом на пост спортивного директора "Полесья" стал бывший защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Вячеслав Шевчук. Клуб может его презентовать уже на этой неделе. Основными обязанностями специалиста будут развитие второй команды, "Полесья" U-19 и клубной академии.
Второй кандидат на работу в "Полесье"
Однако у житомирского клуба есть выбор в сложном кадровом назначении. В случае, если по какой-то причине не получится договориться с Вячеславом Шевчуком, важный пост может занять Александр Хацкевич.
Бывший футболист и главный тренер киевского "Динамо" после ухода из столичного клуба работал в российском "Роторе", кипрском клубе "Кармиотисса" и польском "Заглембе". В качестве наставника он дважды завоевывал Суперкубок Украины и приводил "Динамо" ко второму месту в Премьер-лиге.
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