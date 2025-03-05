Полесье пригласит на роль спортивного директора легендарного игрока

Александр Хацкевич (слева), Олег Лужный и Максим Шацких. Фото: УНИАН

Руководство житомирского "Полесья" продолжает искать нового спортивного директора. Амбициозный клуб недавно уволил с этой должности Дарио Друди.

Его место может занять легендарный в прошлом футболист, сообщает "ТаТоТаке".

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Главным претендентом на пост спортивного директора "Полесья" стал бывший защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Вячеслав Шевчук. Клуб может его презентовать уже на этой неделе. Основными обязанностями специалиста будут развитие второй команды, "Полесья" U-19 и клубной академии.

Вячеслав Шевчук (в центре) в составе сборной Украины. Фото: УНИАН

Второй кандидат на работу в "Полесье"

Однако у житомирского клуба есть выбор в сложном кадровом назначении. В случае, если по какой-то причине не получится договориться с Вячеславом Шевчуком, важный пост может занять Александр Хацкевич.

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