Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаРецепти АрхівВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeІндустріїНовини дняМетеоТехнологіїАвтоСвятаСпортВійськова економікаНерухомістьЕкономікаФінансиПсихологіяІнвестиціїАрміяМедцентрДімКіноМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Легенда Динамо перенесла інсульт

Легенда Динамо перенесла інсульт

Ua en ru
Дата публікації: 19 червня 2025 23:27
Легенда Динамо Стефан Решко пережив інсульт — що відомо
Стефан Решко. Фото: "Динамо" Київ
Ключові моменти Хвороба легенди "Динамо"

У київському "Динамо" погані новини у легенди клубу Стефана Решко. 78-річний колишній футболіст пережив інсульт.

Про це ексфутболіст розповів в коментарі порталу "Футбол 24".

Реклама
Читайте також:
Стефан Решко
Стефан Решко. Фото: "Динамо" Київ

Хвороба легенди "Динамо"

Журналісти зателефонували Решко, щоб взяти коментар по матчу молодіжної збірної України проти Нідерландів на чемпіонаті Європи.

У відповідь ексфутболіст вперше розповів про стан свого здоров’я.

"Я не можу прокоментувати матч молодіжного Євро, не дивився. Нещодавно пережив інсульт, важка хвороба, вибачте", — сказав Решко.

Зазначимо, що після завершення футбольної кар’єри Решко здобув освіту у Вищій школі МВС і зробив успішну кар’єру в правоохоронних органах, дійшовши до звання полковника.

У футболі Решко прославився виступами за "Динамо" (Київ) з 1971 по 1978 рік. Він виграв Кубок Кубків і Суперкубок УЄФА 1975 року, а також чотири рази ставав чемпіоном СРСР. Окрім "Динамо", грав за "Верховину", вінницький "Локомотив" та одеський "Чорноморець".

Нагадаємо, "Динамо" після здобуття чемпіонства хоче вигідно продати лідера центра поля Миколу Шапаренка.

Російський коментатор висловив свою ненависть до українців — раніше він говорив про любов до України.

В боях з росіянами загинув відомий український легкоатлет.

Українська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх висловилась щодо того, хто її мотивує.

футбол хвороба Динамо інсульт Стефан Решко
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації