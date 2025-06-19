Легенда Динамо Стефан Решко пережив інсульт — що відомо

Стефан Решко. Фото: "Динамо" Київ

У київському "Динамо" погані новини у легенди клубу Стефана Решко. 78-річний колишній футболіст пережив інсульт.

Про це ексфутболіст розповів в коментарі порталу "Футбол 24".

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Хвороба легенди "Динамо"

Журналісти зателефонували Решко, щоб взяти коментар по матчу молодіжної збірної України проти Нідерландів на чемпіонаті Європи.

У відповідь ексфутболіст вперше розповів про стан свого здоров’я.

"Я не можу прокоментувати матч молодіжного Євро, не дивився. Нещодавно пережив інсульт, важка хвороба, вибачте", — сказав Решко.

Зазначимо, що після завершення футбольної кар’єри Решко здобув освіту у Вищій школі МВС і зробив успішну кар’єру в правоохоронних органах, дійшовши до звання полковника.

У футболі Решко прославився виступами за "Динамо" (Київ) з 1971 по 1978 рік. Він виграв Кубок Кубків і Суперкубок УЄФА 1975 року, а також чотири рази ставав чемпіоном СРСР. Окрім "Динамо", грав за "Верховину", вінницький "Локомотив" та одеський "Чорноморець".

Нагадаємо, "Динамо" після здобуття чемпіонства хоче вигідно продати лідера центра поля Миколу Шапаренка.

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