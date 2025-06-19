Легенда Динамо Стефан Решко пережил инсульт — что известно

Стефан Решко. Фото: "Динамо" Киев

В киевском "Динамо" плохие новости у легенды клуба Стефана Решко. 78-летний бывший футболист пережил инсульт.

Об этом экс-футболист рассказал в комментарии порталу "Футбол 24".

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Стефан Решко. Фото: "Динамо" Киев

Болезнь легенды "Динамо"

Журналисты позвонили Решко, чтобы взять комментарий по матчу молодежной сборной Украины против Нидерландов на чемпионате Европы.

В ответ экс-футболист впервые рассказал о состоянии своего здоровья.

"Я не могу прокомментировать матч молодежного Евро, не смотрел. Недавно пережил инсульт, тяжелая болезнь, извините", — сказал Решко.

Отметим, что после завершения футбольной карьеры Решко получил образование в Высшей школе МВД и сделал успешную карьеру в правоохранительных органах, дойдя до звания полковника.

В футболе Решко прославился выступлениями за "Динамо" (Киев) с 1971 по 1978 год. Он выиграл Кубок Кубков и Суперкубок УЕФА 1975 года, а также четыре раза становился чемпионом СССР. Кроме "Динамо", играл за "Верховину", винницкий "Локомотив" и одесский "Черноморец".

Напомним, "Динамо" после получения чемпионства хочет выгодно продать лидера центра поля Николая Шапаренко.

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