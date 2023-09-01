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Легенда "Ювентуса" перейшла до Бундесліги

1 вересня 2023 15:16
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Агабекян Карен
редактор
Легенда "Ювентуса" перейшла до Бундесліги
Леонардо Бонуччі. Фото: "Уніон"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Легендарний 36-річний центральний захисник туринського "Ювентуса" Леонардо Бонуччі змінив команду. Тепер футболіст виступатиме у Німеччині.

Берлінський "Уніон" оголосив про перехід ветерана.

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На даний момент клуб не розкривав деталі переходу, крім того, що Бонуччі гратиме під 23 номером і підпише контракт на один сезон з опцією продовження на ще один.

Минулого сезону захисник провів 26 матчів за "Ювентус", у яких забив два м'ячі. Однак на поточний момент восьмиразовий чемпіон Італії виявився не потрібним клубу і його усунули від тренувань з першою командою.

Минулого сезону Бундесліги "Уніон" посів четверте місце та зіграє у Лізі чемпіонів. Під час жеребкування 31 серпня команда потрапила до групи з "Наполі", "Реалом" та "Брагою". Цікаво, що "Ювентус" не виступатиме у єврокубках.

За "Ювентус", до якого Бонуччі перейшов у 2010 році, він провів 502 матчі, забив 37 голів та зробив 10 асистів.

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