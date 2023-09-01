Легенда "Ювентуса" перешел в Бундеслигу

Леонардо Бонуччи. Фото: "Унион"

Легендарный 36-летний центральный защитник туринского "Ювентуса" Леонардо Бонуччи сменил команду. Теперь футболист будет выступать в Германии.

Берлинский "Унион" объявил о переходе ветерана.

Читайте также:

Немецкому клубу футболист достался совершенно бесплатно, поскольку он был в статусе свободного агента.

Центр защиты стал опытнее

На текущий момент клуб не раскрывал детали перехода, кроме того, что Бонуччи будет играть под 23-м номером и подпишет контракт на один сезон с опцией продления на еще один.

В прошлом сезоне защитник провел 26 матчей за "Ювентус", в которых забил два мяча. Однако на текущий момент восьмикратный чемпион Италии оказался не нужен клубу и его отстранили от тренировок с первой командой.

В прошлом сезоне Бундеслиги "Унион" занял четвертое место и сыграет в Лиге чемпионов. Во время жеребьевки 31 августа команда попала в группу с "Наполи", "Реалом" и "Брагой". Интересно, что "Ювентус" не будет выступать в еврокубках.

За "Ювентус", в который Бонуччи перешел в 2010 году, он провел 502 матча, забил 37 голов и сделал 10 ассистов.

Напомним, "Реал" подписал вместо Лунина двухметрового украинского вратаря.

Лунин получит приглашение от "Милана": известное условие трансфера.

Ребров определил окончательную заявку на матчи с Англией и Италией: без Малиновского.

Михаил Мудрик может уйти из "Челси" к закрытию трансферного окна.

Бой Усик — Хргович: где и когда состоится поединок.