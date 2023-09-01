Легенда "Ювентуса" перешел в Бундеслигу
Легендарный 36-летний центральный защитник туринского "Ювентуса" Леонардо Бонуччи сменил команду. Теперь футболист будет выступать в Германии.
Берлинский "Унион" объявил о переходе ветерана.
Немецкому клубу футболист достался совершенно бесплатно, поскольку он был в статусе свободного агента.
Центр защиты стал опытнее
На текущий момент клуб не раскрывал детали перехода, кроме того, что Бонуччи будет играть под 23-м номером и подпишет контракт на один сезон с опцией продления на еще один.
В прошлом сезоне защитник провел 26 матчей за "Ювентус", в которых забил два мяча. Однако на текущий момент восьмикратный чемпион Италии оказался не нужен клубу и его отстранили от тренировок с первой командой.
В прошлом сезоне Бундеслиги "Унион" занял четвертое место и сыграет в Лиге чемпионов. Во время жеребьевки 31 августа команда попала в группу с "Наполи", "Реалом" и "Брагой". Интересно, что "Ювентус" не будет выступать в еврокубках.
За "Ювентус", в который Бонуччи перешел в 2010 году, он провел 502 матча, забил 37 голов и сделал 10 ассистов.
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