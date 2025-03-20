Хокеїст-рекордсмен РФ осоромився біля дитячої бібліотеки в Москві

Російський хокеїст Ігор Дорофєєв. Фото: MASH

У Росії стався ганебний випадок, головним фігурантом якого став відомий хокеїст. Він влаштував непристойний "концерт" прям у центрі міста.

Легендарний російський хокеїст Ігор Дорофєєв затриманий в центрі Москви, повідомляють росЗМІ.

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Його застали за дуже непристойним заняттям у неочікуваному місці. Він не зміг пояснити причину поведінки.

Що зробив Дорофєєв

Хокеїста затримали в центрі Москви за акт самозадоволення. Він робив це біля будівлі Російської державної дитячої бібліотеки.

"Заняття" Дорофєєва помітила перехожа та викликала поліцію, повідомивши, що хокеїст у процесі стежив за двома жінками середнього віку.

Сам спортсмен не пояснив причину своєї поведінки. Він лише сказав, що зараз безробітний.

Ігор Дорофєєв професійно грав у хокей з 1985 по 2001 рік. Він рекордсмен хокейного клубу "Динамо" за кількістю чемпіонських титулів за всю історію клубу.

Зіграв 352 поєдинки, закинув 93 шайби та зробив 83 гольові передачі.

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