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Легенда хоккея РФ опозорился в центре Москвы — его задержали

20 марта 2025 19:39
Максим Коваленко - Редактор
Хоккеист-рекордсмен РФ опозорился возле детской библиотеки в Москве
Российский хоккеист Игорь Дорофеев. Фото: МЭШ
Максим Коваленко - Редактор

В России произошел позорный случай, главным фигурантом которого стал известный хоккеист. Он устроил непристойный "концерт" прямо в центре города.

Легендарный российский хоккеист Игорь Дорофеев задержан в центре Москвы, сообщают росСМИ.

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Его застали за очень непристойным занятием в неожиданном месте. Он не смог объяснить причину поведения. 

Что сделал Дорофеев

Хоккеиста задержали в центре Москвы за акт самоудовлетворения. Он делал это возле здания Российской государственной детской библиотеки.

"Занятие" Дорофеева заметила прохожая и вызвала полицию, сообщив, что хоккеист в процессе следил за двумя женщинами среднего возраста.

Сам спортсмен не объяснил причину своего поведения. Он лишь сказал, что сейчас безработный.

Игорь Дорофеев профессионально играл в хоккей с 1985 по 2001 год. Он рекордсмен хоккейного клуба "Динамо" по количеству чемпионских титулов за всю историю клуба.

Сыграл 352 поединка, забросил 93 шайбы и сделал 83 голевые передачи.

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