В НХЛ бурно отреагировали на предложение сыграть с россиянами

Форвард команды НХЛ "Сиэтл Кракен" Шейн Райт против вратаря "Миннесота Уайлд" Филипа Густавссона. Фото: Reuters/Filip Gustavsson

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили идею хоккейного поединка, в котором могут встретиться сборные двух стран. Однако эта идея не вызвала восторга в Национальной хоккейной лиге.

Комиссар НХЛ Гэри Бэтмен проигнорировал вопрос о сроках организации матча, сообщил журналист Sportsnet Элиотт Фридман в соцсети Х.

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Команды НХЛ и КХЛ (Континентальная хоккейная лига, в которой выступают российские хоккеисты — Ред.) могут провести товарищеский матч или серию поединков в ближайшее время. Эту идею обсудили президенты Дональд Трамп и Владимир Путин. Однако такое намерение может так и не воплотиться в реальное событие.

Гэри Бэтмен во время брифинга. Фото: Reuters/Gary A. Vasquez

Что известно о матче НХЛ и КХЛ

Гэри Бэтмену уже задали вопрос о том, когда пройдет товарищеский поединок. Комиссар НХЛ отказался говорить об этом во время традиционного брифинга. Другие официальные лица тоже стараются не комментировать эту информацию.

Американские журналисты сообщают, что для НХЛ идея Дональда Трампа стала большой неожиданностью. Лига пока не готова для организации такого матча, а ее представители не проявляют интерес к его проведению.

В 1972 году была организована "Суперсерия" из 8 матчей, в которых друг с другом сыграли звездные хоккеисты двух стран. Владимир Путин и Дональд Трамп хотят провести противостояние команд, о котором тоже будут говорить несколько десятилетий.

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