Украинский хоккей в руинах — кто его уничтожил и что будет дальше

Игроки сборной Украины. Фото: ФХУ

Многих болельщиков хоккея шокировала новость о том, что президент США Дональд Трамп и глава РФ Владимир Путин якобы договорились о хоккейном матче между звездами НХЛ и КХЛ. Эта информация стала неожиданностью для американской лиги, которая за время полномасштабной войны в Украине не приняла никаких мер по участию российских игроков в своих матчах.

На этом фоне возникает вопрос: а что могла бы предложить Украина США в хоккейном плане? Способен ли украинский хоккей на позитивные сдвиги в этом направлении? Мы попытались разобраться.

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Игроки сборной Украины. Фото: ФХУ

Как живет хоккей в Украине

Украинский хоккей, вероятно, переживает худший период в своей истории. Ему всегда было непросто, но российская агрессия 2014 года и ее эскалация в 2022-м нанесли сокрушительный удар.

В советские времена и в начале независимости символом украинского хоккея был киевский "Сокол". В 2010-х его заменил ХК "Донбасс", который тогда перешел в собственность политика Бориса Колесникова. Благодаря значительным инвестициям и новой команде менеджеров "Донбасс" быстро стал топ-клубом и присоединился к российской КХЛ — сильнейшей европейской лиге того времени.

В КХЛ "Донбасс" боролся за высокие места, выходил в плей-офф, а в перспективе мог стать одним из лидеров лиги. В Донецке даже начали строить современную "Кальмиус Арену". Но 2014 год перечеркнул эти планы: клуб покинул город и больше не вернулся к прежнему уровню.

ХК "Донбасс" после чемпионства. Фото: "Донбасс"

После 2014-го украинский хоккей оказался в затруднительном положении. Колесников впоследствии взял под контроль клубный хоккей в Украине. С одной стороны, монополия вызывала критику, с другой - именно его усилия помогли спасти этот вид спорта. Благодаря владельцу "Донбасса" постепенно развивалась инфраструктура: строились ледовые арены в Мариуполе и Краматорске для местных клубов.

К тому же возродился "Сокол", но уже без участия бывшего владельца Сергея Таруты, а ХК "Кременчуг" стал одной из сильнейших команд. Лига набирала обороты, но в Федерации хоккея Украины (ФХУ) произошли изменения: новым главой стал молодой и амбициозный Георгий Зубко. Он решил сломать монополию "Донбасса" и добился этого, что привело к расколу чемпионата на две отдельные лиги.

Георгий Зубко. Фото: ФХУ

Полномасштабная война нанесла новый удар: клубы "Мариуполь" и "Краматорск", находившиеся в орбите "Донбасса", прекратили существование. Ледовые арены в Дружковке ("Альтаир") и Мариуполе были разрушены российскими ракетами. Новый чемпионат пришлось собирать из обломков: лучшие игроки уехали в Европу.

В ФХУ снова произошла "революция". Союзники Зубко, которые поддерживали его в борьбе с "Донбассом", отвернулись от него и избрали новым президентом владельца "Кременчуга" Сергея Мазура.

Что с хоккеем в Украине?

Из-за действий России украинский хоккей едва выживает. После окончания войны понадобятся десятилетия, чтобы восстановить интерес к нему. В таких условиях даже думать о матче против звезд НХЛ или сборной США нет смысла: десять или более пропущенных шайб не принесут никакого позитива ни игрокам, ни болельщикам.

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