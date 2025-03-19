Український хокей у руїнах — хто його знищив і що буде далі

Гравці збірної України. Фото: ФХУ

Багатьох уболівальників хокею шокувала новина про те, що президент США Дональд Трамп і глава РФ Володимир Путін нібито домовилися про хокейний матч між зірками НХЛ і КХЛ. Ця інформація стала несподіванкою для американської ліги, яка за час повномасштабної війни в Україні не вжила жодних заходів щодо участі російських гравців у своїх матчах.

На цьому тлі виникає питання: а що могла б запропонувати Україна США в хокейному плані? Чи здатен український хокей на позитивні зрушення в цьому напрямку? Ми спробували розібратися.

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Гравці збірної України. Фото: ФХУ

Як живе хокей в Україні

Український хокей, ймовірно, переживає найгірший період у своїй історії. Йому завжди було непросто, але російська агресія 2014 року та її ескалація у 2022-му завдали нищівного удару.

У радянські часи та на початку незалежності символом українського хокею був київський "Сокіл". У 2010-х його замінив ХК "Донбас", який тоді перейшов у власність політика Бориса Колеснікова. Завдяки значним інвестиціям і новій команді менеджерів "Донбас" швидко став топклубом і приєднався до російської КХЛ — найсильнішої європейської ліги того часу.

У КХЛ "Донбас" боровся за високі місця, виходив у плей-оф, а в перспективі міг стати одним із лідерів ліги. У Донецьку навіть почали будувати сучасну "Кальміус Арену". Але 2014 рік перекреслив ці плани: клуб залишив місто й більше не повернувся до колишнього рівня.

ХК "Донбас" після чемпіонства. Фото: "Донбас"

Після 2014-го український хокей опинився в скруті. Колесніков згодом узяв під контроль клубний хокей в Україні. З одного боку, монополія викликала критику, з іншого — саме його зусилля допомогли врятувати цей вид спорту. Завдяки власнику "Донбасу" поступово розвивалася інфраструктура: будувалися льодові арени в Маріуполі та Краматорську для місцевих клубів.

До того ж відродився "Сокіл", але вже без участі Сергія Тарути, а ХК "Кременчук" став однією з сильніших команд. Ліга набирала обертів, але у Федерації хокею України (ФХУ) відбулися зміни: новим головою став молодий і амбітний Георгій Зубко. Він вирішив зламати монополію "Донбасу" й домігся цього, що призвело до розколу чемпіонату на дві окремі ліги.

Георгій Зубко. Фото: ФХУ

Повномасштабна війна завдала нового удару: клуби "Маріуполь" і "Краматорськ", що перебували в орбіті "Донбасу", припинили існування. Льодові арени в Дружківці ("Альтаїр") і Маріуполі були зруйновані російськими ракетами. Новий чемпіонат довелося збирати з уламків: найкращі гравці виїхали до Європи.

У ФХУ знову сталася "революція". Союзники Зубка, які підтримували його в боротьбі з "Донбасом", відвернулися від нього й обрали новим президентом власника "Кременчука" Сергія Мазура.

Що з хокеєм в Україні?

Через дії Росії український хокей ледве виживає. Після закінчення війни знадобляться десятиліття, щоб відновити інтерес до нього. У таких умовах навіть думати про матч проти зірок НХЛ чи збірної США немає сенсу: десять чи більше пропущених шайб не принесуть жодного позитиву ані гравцям, ані вболівальникам.

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