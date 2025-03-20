В НХЛ бурхливо відреагували на пропозицію зіграти з росіянами

Форвард команди НХЛ "Сіетл Кракен" Шейн Райт проти воротаря "Міннесота Вайлд" Філіпа Густавссона. Фото: Reuters/Filip Gustavsson

Президенти США і Росії Дональд Трамп та Володимир Путін обговорили ідею хокейного поєдинку, в якому можуть зустрітися збірні двох країн. Однак ця ідея не викликала захоплення в Національній хокейній лізі.

Комісар НХЛ Гері Бетмен проігнорував питання про терміни організації матчу, повідомив журналіст Sportsnet Еліот Фрідман у соцмережі Х.

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Команди НХЛ і КХЛ (Континентальна хокейна ліга, в якій виступають російські хокеїсти — Ред.) можуть провести товариський матч або серію поєдинків найближчим часом. Цю ідею обговорили президенти Дональд Трамп і Володимир Путін. Однак такий намір може так і не втілитися в реальну подію.

Гері Бетмен під час брифінгу. Фото: Reuters/Gary A. Vasquez

Що відомо про матч НХЛ і КХЛ

Гері Бетмену вже поставили запитання про те, коли відбудеться товариський поєдинок. Комісар НХЛ відмовився говорити про це під час традиційного брифінгу. Інші офіційні особи теж намагаються не коментувати цю інформацію.

Американські журналісти повідомляють, що для НХЛ ідея Дональда Трампа стала великою несподіванкою. Ліга поки що не готова для організації такого матчу, а її представники не виявляють інтересу до його проведення.

У 1972 році було організовано "Суперсерію" з 8 матчів, у яких один з одним зіграли зіркові хокеїсти двох країн. Володимир Путін та Дональд Трамп хочуть провести протистояння команд, про яке теж говоритимуть кілька десятиліть.

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