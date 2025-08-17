Манчестер Юнайтед готовий повернути одного зі своїх легендарних гравців

Легенда Манчестер Юнайтед може повернутися до клубу
Чутки про можливе повернення голкіпера Давида Де Геа в "Манчестер Юнайтед" набирають обертів. Після спарингу з "Фіорентиною", що нещодавно завершився, з'явилися відомості про таємні переговори між клубами.
Агентські джерела і The Sun повідомили, що "Юнайтед" зацікавлені в 34-річному іспанцеві й вже ведуть приховані контакти з італійським клубом.
Особливий інтерес викликає наявність у контракті Давида Де Геа пункту, який дає йому змогу покинути "Фіорентину" за відносно невисоку вартість. Після товариської гри на Олд Траффорд (1:1 і 5:4 на користь "МЮ" за пенальті — Ред.) Де Геа написав в Instagram: "Наші шляхи можуть перетнутися знову", давши зрозуміти, що відкритий до повернення додому.
Історія Де Геа в "МЮ"
Варто враховувати, що влітку 2023 року "Юнайтед" не продовжив контракт із воротарем, й відтоді він виступає в Італії. Нинішня ситуація свідчить про можливість великого повернення, яке може серйозно зміцнити воротарську позицію клубу.
Однак експертна спільнота налаштована стримано. Компетентні коментатори попереджають, що повернення легендарного воротаря може створити тиск на чинних гравців, наприклад, на голкіпера Андре Онана, і зламати стратегію клубу в довгостроковій перспективі.
