Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Легенда Манчестер Юнайтед може повернутися до клубу

Легенда Манчестер Юнайтед може повернутися до клубу

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2025 20:07
Манчестер Юнайтед готовий повернути одного зі своїх легендарних гравців
Тренер МЮ Рубен Аморім та капітан команди Бруну Фернандеш. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Чутки про можливе повернення голкіпера Давида Де Геа в "Манчестер Юнайтед" набирають обертів. Після спарингу з "Фіорентиною", що нещодавно завершився, з'явилися відомості про таємні переговори між клубами.

Агентські джерела і The Sun повідомили, що "Юнайтед" зацікавлені в 34-річному іспанцеві й вже ведуть приховані контакти з італійським клубом.

Реклама
Читайте також:

Особливий інтерес викликає наявність у контракті Давида Де Геа пункту, який дає йому змогу покинути "Фіорентину" за відносно невисоку вартість. Після товариської гри на Олд Траффорд (1:1 і 5:4 на користь "МЮ" за пенальті — Ред.) Де Геа написав в Instagram: "Наші шляхи можуть перетнутися знову", давши зрозуміти, що відкритий до повернення додому.

Історія Де Геа в "МЮ"

Варто враховувати, що влітку 2023 року "Юнайтед" не продовжив контракт із воротарем, й відтоді він виступає в Італії. Нинішня ситуація свідчить про можливість великого повернення, яке може серйозно зміцнити воротарську позицію клубу.

Давид Де Хеа
Давид Де Геа та Бруну Фернандеш. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Однак експертна спільнота налаштована стримано. Компетентні коментатори попереджають, що повернення легендарного воротаря може створити тиск на чинних гравців, наприклад, на голкіпера Андре Онана, і зламати стратегію клубу в довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, Ліонель Мессі записав собі в актив ще одне досягнення, завдяки якому перевершив Кріштіану Роналду.

Мадридський "Реал" отримав запит від "Фенербахче", який хоче підсилити склад воротарем Андрієм Луніним.

Геннадій Буткевич негативно оцінив перспективи житомирського "Полісся" в нинішньому сезоні.

Київське "Динамо" може підписати вихованця "Реала", яким уже цікавився клуб з України.

спорт футбол Манчестер Юнайтед Футбол трансфери Давид де Хеа Фіорентина
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації