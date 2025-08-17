Видео
Легенда Манчестер Юнайтед может вернуться в клуб

Легенда Манчестер Юнайтед может вернуться в клуб

Дата публикации 17 августа 2025 20:07
Манчестер Юнайтед готов вернуть одного из своих легендарных игроков
Тренер МЮ Рубен Аморим и капитан команды Бруну Фернандеш. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Слухи о возможном возвращении голкипера Давида Де Хеа в "Манчестер Юнайтед" набирают обороты. После недавно завершившегося спарринга с "Фиорентиной" появились сведения о тайных переговорах между клубами.

Агентские источники и The Sun сообщили, что "Юнайтед" заинтересованы в 34-летнем испанце и уже ведут скрытые контакты с итальянским клубом.

Читайте также:

Особый интерес вызывает наличие в контракте Давида Де Хеа пункта, позволяющего ему покинуть "Фиорентину" за относительно невысокую стоимость. После товарищеской игры на Олд Траффорд (1:1 и 5:4 в пользу "МЮ" по пенальти — Ред.) Де Хеа написал в Instagram: "Наши пути могут пересечься снова", дав понять, что открыт к возвращению домой. 

История Де Хеа в "МЮ"

Стоит учитывать, что летом 2023 года "Юнайтед" не продлил контракт с вратарем, и с тех пор он выступает в Италии. Нынешняя ситуация свидетельствует о возможности крупного возвращения, которое может серьезно укрепить вратарскую позицию клуба. 

Давид Де Хеа
Давид Де Хеа и Бруну Фернандеш. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Однако экспертное сообщество настроено сдержанно. Компетентные комментаторы предупреждают, что возвращение легендарного вратаря может создать давление на действующих игроков, например, на голкипера Андре Онана, и сломать стратегию клуба в долгосрочной перспективе. 

Напомним, Лионель Месси записал себе в актив еще одно достижение, благодаря которому превзошел Криштиану Роналду. 

Мадридский "Реал" получил запрос от "Фенербахче", который хочет усилить состав вратарем Андреем Луниным. 

Геннадий Буткевич негативно оценил перспективы житомирского "Полесья" в нынешнем сезоне. 

Киевское "Динамо" может подписать воспитанника "Реала", которым уже интересовался клуб из Украины. 

