Манчестер Юнайтед готов вернуть одного из своих легендарных игроков

Легенда Манчестер Юнайтед может вернуться в клуб
Слухи о возможном возвращении голкипера Давида Де Хеа в "Манчестер Юнайтед" набирают обороты. После недавно завершившегося спарринга с "Фиорентиной" появились сведения о тайных переговорах между клубами.
Агентские источники и The Sun сообщили, что "Юнайтед" заинтересованы в 34-летнем испанце и уже ведут скрытые контакты с итальянским клубом.
Особый интерес вызывает наличие в контракте Давида Де Хеа пункта, позволяющего ему покинуть "Фиорентину" за относительно невысокую стоимость. После товарищеской игры на Олд Траффорд (1:1 и 5:4 в пользу "МЮ" по пенальти — Ред.) Де Хеа написал в Instagram: "Наши пути могут пересечься снова", дав понять, что открыт к возвращению домой.
История Де Хеа в "МЮ"
Стоит учитывать, что летом 2023 года "Юнайтед" не продлил контракт с вратарем, и с тех пор он выступает в Италии. Нынешняя ситуация свидетельствует о возможности крупного возвращения, которое может серьезно укрепить вратарскую позицию клуба.
Однако экспертное сообщество настроено сдержанно. Компетентные комментаторы предупреждают, что возвращение легендарного вратаря может создать давление на действующих игроков, например, на голкипера Андре Онана, и сломать стратегию клуба в долгосрочной перспективе.
