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Головна Спорт Легенда українського хокею бореться за життя після поранення

Легенда українського хокею бореться за життя після поранення

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Дата публікації: 12 червня 2025 15:45
Колишній хокеїст збірної України важко поранений на фронті
Олександр Матвійчук під час хокейного поєдинку. Фото: Wikipedia
Ключові моменти Чим прославився Олександр Матвійчук

Колишній хокеїст збірної України та київського "Сокола" Олександр Матвійчук дістав важкі поранення під час бойового завдання на передовій. Його автомобіль потрапив у засідку, де бійців обстріляли впритул.

Олександр Матвійчук та троє його побратимів вижили, але всі зазнали серйозних травм, повідомляє пресслужба "Сокола" у Facebook.

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В Олександра Матвійчука діагностовано множинні вогнепальні ушкодження: поранення обличчя з руйнуванням носа та верхньої щелепи, наскрізне поранення плеча, черепно-мозкову травму та пошкодження стопи. Він перебуває в медикаментозній комі в лікарні ім. Мечникова в Дніпрі.

Александр Матвийчук
Олександр Матвійчук на фронті. Фото: Facebook

Чим прославився Олександр Матвійчук

Спортсмен п'ять разів ставав чемпіоном України з хокею, вигравав Кубок країни 2007 року із "Соколом", а за збірну провів 134 матчі, закинув 26 шайб та зробив 35 передач.

Завершивши кар'єру, Олександр працював тренером у дитячих хокейних командах — "Богуславські Шершні" та "Сокіл". А з початком війни не замислюючись, добровільно приєднався до ЗСУ.

"Це справжній патріот і людина з великої літери. Ми молимося за нього, він бореться. Медики роблять усе можливе, щоб врятувати Олександра", — ідеться в повідомленні пресслужби "Сокола".

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спорт Хокей Спортсмени у ЗСУ війна в Україні Збірна України з хокею
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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