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Главная Спорт Легенда украинского хоккея борется за жизнь после ранения

Легенда украинского хоккея борется за жизнь после ранения

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Дата публикации 12 июня 2025 15:45
Бывший хоккеист сборной Украины тяжело ранен на фронте
Александр Матвийчук во время хоккейного поединка. Фото: Wikipedia
Ключові моменти Чем прославился Александр Матвийчук

Бывший хоккеист сборной Украины и киевского "Сокола" Александр Матвийчук получил тяжелые ранения во время боевого задания на передовой. Его автомобиль попал в засаду, где бойцов обстреляли в упор.

Александр Матвийчук и трое его побратимов выжили, но все получили серьезные травмы, сообщает в пресс-служба "Сокола" в Facebook.

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У Александра Матвийчука диагностированы множественные огнестрельные повреждения: ранения лица с разрушением носа и верхней челюсти, сквозное ранение плеча, черепно-мозговая травма и повреждения стопы. Он находится в медикаментозной коме в больнице им. Мечникова в Днепре. 

Александр Матвийчук
Александр Матвийчук на фронте. Фото: Facebook

Чем прославился Александр Матвийчук

Спортсмен пять раз становился чемпионом Украины по хоккею, выигрывал Кубок страны в 2007 году с "Соколом", а за сборную провел 134 матча, забросил 26 шайб и сделал 35 передач.

Завершив карьеру, Александр работал тренером в детских хоккейных командах — "Богуславские Шершни" и "Сокол". А с началом войны не задумываясь, добровольно присоединился к ВСУ. 

"Это настоящий патриот и человек с большой буквы. Мы молимся за него, он борется. Медики делают все возможное, чтобы спасти Александра", — говорится в сообщении пресс-службы "Сокола".  

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спорт Хоккей Спортсмены в ВСУ война в Украине Сборная Украины по хоккею
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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