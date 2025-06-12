Бывший хоккеист сборной Украины тяжело ранен на фронте

Александр Матвийчук во время хоккейного поединка. Фото: Wikipedia

Бывший хоккеист сборной Украины и киевского "Сокола" Александр Матвийчук получил тяжелые ранения во время боевого задания на передовой. Его автомобиль попал в засаду, где бойцов обстреляли в упор.

Александр Матвийчук и трое его побратимов выжили, но все получили серьезные травмы, сообщает в пресс-служба "Сокола" в Facebook.

Реклама

Читайте также:

У Александра Матвийчука диагностированы множественные огнестрельные повреждения: ранения лица с разрушением носа и верхней челюсти, сквозное ранение плеча, черепно-мозговая травма и повреждения стопы. Он находится в медикаментозной коме в больнице им. Мечникова в Днепре.

Александр Матвийчук на фронте. Фото: Facebook

Чем прославился Александр Матвийчук

Спортсмен пять раз становился чемпионом Украины по хоккею, выигрывал Кубок страны в 2007 году с "Соколом", а за сборную провел 134 матча, забросил 26 шайб и сделал 35 передач.

Завершив карьеру, Александр работал тренером в детских хоккейных командах — "Богуславские Шершни" и "Сокол". А с началом войны не задумываясь, добровольно присоединился к ВСУ.

"Это настоящий патриот и человек с большой буквы. Мы молимся за него, он борется. Медики делают все возможное, чтобы спасти Александра", — говорится в сообщении пресс-службы "Сокола".

Киевское "Динамо" планирует трансфер молодого игрока, о котором почти никто в Европе не знает.

Гранд из Серии А проявляет интерес к одному из лидеров сборной Украины.

Донецкий "Шахтер" удивил выбором новой страны для проведения еврокубковых матчей.

Виктор Вацко объявил, почему Сергей Ребров не вызывает в сборную Украины Дениса Попова.