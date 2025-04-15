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Легендарна колишня ексгравця Динамо зізналася, чим заробляє

15 квітня 2025 21:42
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор
Ірина Морозюк пожартувала про ескорт і показала фото з гравцем збірної України
Ірина Морозюк. Фото: instagram.com/irina_moroziuk_psychology
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор

Колишня дружина ексгравця київського "Динамо" Миколи Морозюка Ірина Морозюк знову збурила соцмережі. Цього разу вона залишила цікавий жарт та зустрілася з гравцем збірної України.

Морозюка привернула до себе увагу в Instagram.

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Ирина Морозюк
Ірина Морозюк. Фото: скриншот

Де бере кошти Морозюк

На запитання про джерело доходу вона відповіла коротко: "Ескорт".

Ця відповідь, найімовірніше, була жартом, адже Ірина відома епатажними заявами та нестандартною поведінкою в соцмережах й ніколи не соромилась пікантних тем. Така поведінка регулярно викликає дискусії серед її аудиторії.

Також Морозюк опублікувала фото з гравцем збірної України та "Полісся" Олексієм Гуцуляком, підписавши його інтригуюче.

"Дівчата, що думаєте?", — запитала Морозюк.

Цей допис миттєво зібрав безліч коментарів, адже Ірина вміє тримати увагу фанатів своїм гумором та провокаціями.

Ирина Морозюк
Олексій Гуцуляк та Ірина Морозюк. Фото: скриншот
Ирина Морозюк
Ірина Морозюк. Фото: скриншот

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