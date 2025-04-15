Ірина Морозюк пожартувала про ескорт і показала фото з гравцем збірної України

Легендарна колишня ексгравця Динамо зізналася, чим заробляє
Колишня дружина ексгравця київського "Динамо" Миколи Морозюка Ірина Морозюк знову збурила соцмережі. Цього разу вона залишила цікавий жарт та зустрілася з гравцем збірної України.
Морозюка привернула до себе увагу в Instagram.
Де бере кошти Морозюк
На запитання про джерело доходу вона відповіла коротко: "Ескорт".
Ця відповідь, найімовірніше, була жартом, адже Ірина відома епатажними заявами та нестандартною поведінкою в соцмережах й ніколи не соромилась пікантних тем. Така поведінка регулярно викликає дискусії серед її аудиторії.
Також Морозюк опублікувала фото з гравцем збірної України та "Полісся" Олексієм Гуцуляком, підписавши його інтригуюче.
"Дівчата, що думаєте?", — запитала Морозюк.
Цей допис миттєво зібрав безліч коментарів, адже Ірина вміє тримати увагу фанатів своїм гумором та провокаціями.
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