Ирина Морозюк пошутила об эскорте и показала фото с игроком сборной Украины

Ирина Морозюк. Фото: instagram.com/irina_moroziuk_psychology

Бывшая жена экс-игрока киевского "Динамо" Николая Морозюка Ирина Морозюк снова взбудоражила соцсети. На этот раз она оставила интересную шутку и встретилась с игроком сборной Украины.

Морозюк привлекла к себе внимание в Instagram.

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На вопрос об источнике дохода она ответила коротко: "Эскорт".

Этот ответ, скорее всего, был шуткой, ведь Ирина известна эпатажными заявлениями и нестандартным поведением в соцсетях и никогда не стеснялась пикантных тем. Такое поведение регулярно вызывает дискуссии среди ее аудитории.

Также Морозюк опубликовала фото с игроком сборной Украины и "Полесья" Алексеем Гуцуляком, подписав его интригующе.

"Девушки, что думаете?", — спросила Морозюк.

Это сообщение мгновенно собрало множество комментариев, ведь Ирина умеет держать внимание фанатов своим юмором и провокациями.

Алексей Гуцуляк и Ирина Морозюк. Фото: скриншот

Ирина Морозюк. Фото: скриншот

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