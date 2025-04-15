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Легендарная бывшая экс-игрока Динамо призналась, чем зарабатывает

15 апреля 2025 21:42
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор
Ирина Морозюк пошутила об эскорте и показала фото с игроком сборной Украины
Ирина Морозюк. Фото: instagram.com/irina_moroziuk_psychology
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор

Бывшая жена экс-игрока киевского "Динамо" Николая Морозюка Ирина Морозюк снова взбудоражила соцсети. На этот раз она оставила интересную шутку и встретилась с игроком сборной Украины.

Морозюк привлекла к себе внимание в Instagram.

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Ирина Морозюк
Ирина Морозюк. Фото: скриншот

Где берет средства Морозюк

На вопрос об источнике дохода она ответила коротко: "Эскорт".

Этот ответ, скорее всего, был шуткой, ведь Ирина известна эпатажными заявлениями и нестандартным поведением в соцсетях и никогда не стеснялась пикантных тем. Такое поведение регулярно вызывает дискуссии среди ее аудитории.

Также Морозюк опубликовала фото с игроком сборной Украины и "Полесья" Алексеем Гуцуляком, подписав его интригующе.

"Девушки, что думаете?", — спросила Морозюк.

Это сообщение мгновенно собрало множество комментариев, ведь Ирина умеет держать внимание фанатов своим юмором и провокациями.

Ирина Морозюк
Алексей Гуцуляк и Ирина Морозюк. Фото: скриншот
Ирина Морозюк
Ирина Морозюк. Фото: скриншот

Напомним, защитник сборной Украины может оказаться в итальянской Серии А.

Донецкий "Шахтер" собирается пригласить известного в прошлом футболиста на позицию главного тренера.

Ветераны киевского "Динамо" приняли решение, когда уйдут из столичной команды.

Артем Довбик летом получит предложение от одного из лучших клубов Италии.

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