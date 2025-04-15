Ирина Морозюк пошутила об эскорте и показала фото с игроком сборной Украины

Легендарная бывшая экс-игрока Динамо призналась, чем зарабатывает
Бывшая жена экс-игрока киевского "Динамо" Николая Морозюка Ирина Морозюк снова взбудоражила соцсети. На этот раз она оставила интересную шутку и встретилась с игроком сборной Украины.
Морозюк привлекла к себе внимание в Instagram.
Где берет средства Морозюк
На вопрос об источнике дохода она ответила коротко: "Эскорт".
Этот ответ, скорее всего, был шуткой, ведь Ирина известна эпатажными заявлениями и нестандартным поведением в соцсетях и никогда не стеснялась пикантных тем. Такое поведение регулярно вызывает дискуссии среди ее аудитории.
Также Морозюк опубликовала фото с игроком сборной Украины и "Полесья" Алексеем Гуцуляком, подписав его интригующе.
"Девушки, что думаете?", — спросила Морозюк.
Это сообщение мгновенно собрало множество комментариев, ведь Ирина умеет держать внимание фанатов своим юмором и провокациями.
Напомним, защитник сборной Украины может оказаться в итальянской Серии А.
Донецкий "Шахтер" собирается пригласить известного в прошлом футболиста на позицию главного тренера.
Ветераны киевского "Динамо" приняли решение, когда уйдут из столичной команды.
Артем Довбик летом получит предложение от одного из лучших клубов Италии.
Читайте Новини.LIVE!