Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Легендарний англійський футболіст зробив заяву про невиліковне захворювання

Легендарний англійський футболіст зробив заяву про невиліковне захворювання

Ua ru
Дата публікації: 2 червня 2026 11:04
Кевін Кіган розкрив правду про своє онкологічне захворювання
Кевін Кіган під час тренерської кар'єри. Фото: Getty Images

Колишній капітан збірної Англії, володар двох "Золотих м'ячів" Кевін Кіган повідомив, що в нього діагностовано рак четвертої стадії. Про проблеми зі здоров'ям легендарний футболіст уперше розповів ще взимку, після чого почав лікування. Тепер 75-річний англієць зізнався, що сподівається повернутися на стадіон "Сент-Джеймс Парк" наступного сезону.

Головною метою він назвав можливість особисто попрощатися з уболівальниками, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на BBC.

Після перших повідомлень про хворобу слова підтримки Кевіну Кігану надіслали представники "Ньюкасла", де його, як і раніше, вважають однією з найбільш значущих фігур в історії клубу. Для багатьох шанувальників команди саме з його ім'ям пов'язані одні з найяскравіших сторінок 1990-х років. Сам фахівець зазначив, що під час попереднього відходу з клубу у нього не було можливості повноцінно подякувати фанатам за підтримку.

Кіган — легенда Англії та Німеччини

За межами Англії футболіст особливо яскраво проявив себе у складі німецького "Гамбурга". Він виступав за клуб із 1977 до 1980 року, допоміг виграти чемпіонат Німеччини та вивести команду у фінал Кубка європейських чемпіонів. Саме в цей період англієць двічі поспіль отримав "Золотий м'яч", ставши одним із найкращих футболістів світу свого покоління.

Не менш помітним виявився і його тренерський шлях. Під керівництвом Кігана "Ньюкасл" боровся за чемпіонство в Прем'єр-лізі та повернувся до числа провідних клубів країни, а пізніше фахівець очолював збірну Англії та працював із "Манчестер Сіті". Як гравець він виграв кілька чемпіонських титулів із "Ліверпулем", завоював Кубок європейських чемпіонів, провів 63 матчі за національну команду і забив 21 гол.

Читайте також:

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про заяву Володимира Кличка з приводу шансів Агіта Кабаєла в бою з Олександром Усиком.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в чемпіонаті України з футболу може з'явитися вихованець мадридського "Реала".

Ньюкасл Юнайтед Ліверпуль Кевін Кіган
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації