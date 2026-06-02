Кевін Кіган розкрив правду про своє онкологічне захворювання

Кевін Кіган під час тренерської кар'єри. Фото: Getty Images

Колишній капітан збірної Англії, володар двох "Золотих м'ячів" Кевін Кіган повідомив, що в нього діагностовано рак четвертої стадії. Про проблеми зі здоров'ям легендарний футболіст уперше розповів ще взимку, після чого почав лікування. Тепер 75-річний англієць зізнався, що сподівається повернутися на стадіон "Сент-Джеймс Парк" наступного сезону.

Головною метою він назвав можливість особисто попрощатися з уболівальниками, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на BBC.

Після перших повідомлень про хворобу слова підтримки Кевіну Кігану надіслали представники "Ньюкасла", де його, як і раніше, вважають однією з найбільш значущих фігур в історії клубу. Для багатьох шанувальників команди саме з його ім'ям пов'язані одні з найяскравіших сторінок 1990-х років. Сам фахівець зазначив, що під час попереднього відходу з клубу у нього не було можливості повноцінно подякувати фанатам за підтримку.

Кіган — легенда Англії та Німеччини

За межами Англії футболіст особливо яскраво проявив себе у складі німецького "Гамбурга". Він виступав за клуб із 1977 до 1980 року, допоміг виграти чемпіонат Німеччини та вивести команду у фінал Кубка європейських чемпіонів. Саме в цей період англієць двічі поспіль отримав "Золотий м'яч", ставши одним із найкращих футболістів світу свого покоління.

Не менш помітним виявився і його тренерський шлях. Під керівництвом Кігана "Ньюкасл" боровся за чемпіонство в Прем'єр-лізі та повернувся до числа провідних клубів країни, а пізніше фахівець очолював збірну Англії та працював із "Манчестер Сіті". Як гравець він виграв кілька чемпіонських титулів із "Ліверпулем", завоював Кубок європейських чемпіонів, провів 63 матчі за національну команду і забив 21 гол.

