Кевин Киган раскрыл правду о своем онкологическом заболевании

Кевин Киган во время тренерской карьеры. Фото: Getty Images

Бывший капитан сборной Англии, обладатель двух "Золотых мячей" Кевин Киган сообщил, что у него диагностирован рак четвертой стадии. О проблемах со здоровьем легендарный футболист впервые рассказал еще зимой, после чего начал лечение. Теперь 75-летний англичанин признался, что надеется вернуться на стадион "Сент-Джеймс Парк" в следующем сезоне.

Главной целью он назвал возможность лично попрощаться с болельщиками, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на BBC.

После первых сообщений о болезни слова поддержки Кевину Кигану направили представители "Ньюкасла", где его по-прежнему считают одной из самых значимых фигур в истории клуба. Для многих поклонников команды именно с его именем связаны одни из самых ярких страниц 1990-х годов. Сам специалист отметил, что во время предыдущего ухода из клуба у него не было возможности полноценно поблагодарить фанатов за поддержку.

Киган — легенда Англии и Германии

За пределами Англии футболист особенно ярко проявил себя в составе немецкого "Гамбурга". Он выступал за клуб с 1977 по 1980 год, помог выиграть чемпионат Германии и вывести команду в финал Кубка европейских чемпионов. Именно в этот период англичанин дважды подряд получил "Золотой мяч", став одним из лучших футболистов мира своего поколения.

Не менее заметным оказался и его тренерский путь. Под руководством Кигана "Ньюкасл" боролся за чемпионство в Премьер-лиге и вернулся в число ведущих клубов страны, а позднее специалист возглавлял сборную Англии и работал с "Манчестер Сити". В качестве игрока он выиграл несколько чемпионских титулов с "Ливерпулем", завоевал Кубок европейских чемпионов, провел 63 матча за национальную команду и забил 21 гол.

