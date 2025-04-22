Домінік Гашек поскаржився в МОК на загрозу життю від експрезидента РФ

Домінік Гашек під час інтерв'ю. Фото: скріншот YouTube

Легендарний чеський хокеїст Домінік Гашек надіслав до Міжнародного олімпійського комітету листа. У ньому світова зірка стверджує, що його життю загрожують росіяни.

Гашек закликає вжити заходів та не допустити повернення спортсменів із РФ у міжнародний спорт, про що він повідомив на своїй сторінці в соцмережі X.

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Домінік Гашек є одним із найавторитетніших спортсменів у світі. Чемпіон Олімпійських ігор у складі збірної Чехії з хокею завоював багато командних та індивідуальних нагород. Він 7 разів брав участь у матчах усіх зірок НХЛ.

Домінік Гашек на Конгресі, присвяченому Україні. Фото: instagram.com/dominik.hasek_39/

Колишній чеський хокеїст давно та послідовно підтримує Україну в боротьбі з російською агресією. Він виступає проти участі в міжнародних турнірах спортсменів із РФ, які не засудили війну.

Про що розповів Гашек

Колишній спортсмен написав, що надіслав два офіційні листи. Один адресовано Міжнародному олімпійському комітету, а другий — Міжнародній федерації хокею. Крім іншого, в цих листах 60-річний Домінік Гашек повідомив, що його життю погрожував колишній президент Росії Дмитро Медведєв.

Сьогодні я надіслав 2 офіційні листи. Один - президенту @iocmedia та членам виконавчої ради. А другий - президенту @IIHFHockey та членам Ради. Повідомляю їм, що колишній президент Росії Медведєв погрожував мені вбивством. Крім того, серед іншого... - Домінік Хасек (@hasek_dominik) 21 квітня 2025 року

"Медведєв дійсно погрожував мене вбити. Але головне, це те, що ми всі чекаємо на рішення цих організацій з приводу росіян, які беруть участь у міжнародних турнірах. Я знову пропоную допомогу у створенні правил, щоб спортивні змагання не були рекламою російської війни й через них не гинули люди. Упевнений, обидва листи є дуже важливими не лише для МОК та IIHF, а й для всієї спортивної та неспортивної спільноти. Тому я опублікую їх за кілька днів", — написав Гашек.

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