Доминик Гашек пожаловался в МОК на угрозу жизни от экс-президента РФ

Доминик Гашек во время интервью. Фото: скриншот YouTube

Легендарный чешский хоккеист Доминик Гашек направил в Международный олимпийский комитет письмо. В нем мировая звезда утверждает, что его жизни угрожают россияне.

Гашек призывает принять меры и не допустить возвращения спортсменов из РФ в международный спорт, о чем он сообщил на своей странице в соцсети X.

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Доминик Гашек является одним из самых авторитетных спортсменов в мире. Чемпион Олимпийских игр в составе сборной Чехии по хоккею завоевал много командных и индивидуальных наград. Он 7 раз участвовал в матчах всех звезды НХЛ.

Доминик Гашек на Конгрессе, посвященном Украине. Фото: instagram.com/dominik.hasek_39/

Бывший чешский хоккеист давно и последовательно поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией. Он выступает против участия в международных турнирах спортсменов из РФ, которые не осудили войну.

О чем рассказал Гашек

Бывший спортсмен написал, что направил два официальных письма. Одно адресовано Международному олимпийскому комитету, а второе — Международной федерации хоккея. Помимо прочего, в этих письмах 60-летний Доминик Гашек сообщил, что его жизни угрожал бывший президент России Дмитрий Медведев.

Today I sent 2 official letters. One to the @iocmedia President and the members of the Executive Board. And the other to the @IIHFHockey President and the members of the Council. I inform them that former Russian President Medvedev threatened to kill me. Furthermore, among other… — Dominik Hasek (@hasek_dominik) April 21, 2025

"Медведев действительно угрожал меня убить. Но главное, это то, что мы все ждет решения этих организаций по поводу россиян, которые участвуют в международных турнирах. Я снова предлагаю помощь в создании правил, чтобы спортивные соревнования не были рекламой российской войны и из-за них не гибли люди. Уверен, оба письма очень важными не только для МОК и IIHF, но и для всего спортивного и неспортивного сообщества. Поэтому я опубликую их через несколько дней", — написал Гашек.

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