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Легендарный хоккеист получает угрозы от российского политика

22 апреля 2025 16:05
Иван Крутогоров - Редактор
Доминик Гашек пожаловался в МОК на угрозу жизни от экс-президента РФ
Доминик Гашек во время интервью. Фото: скриншот YouTube
Иван Крутогоров - Редактор

Легендарный чешский хоккеист Доминик Гашек направил в Международный олимпийский комитет письмо. В нем мировая звезда утверждает, что его жизни угрожают россияне.

Гашек призывает принять меры и не допустить возвращения спортсменов из РФ в международный спорт, о чем он сообщил на своей странице в соцсети X

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Доминик Гашек является одним из самых авторитетных спортсменов в мире. Чемпион Олимпийских игр в составе сборной Чехии по хоккею завоевал много командных и индивидуальных наград. Он 7 раз участвовал в матчах всех звезды НХЛ. 

Доминик Гашек
Доминик Гашек на Конгрессе, посвященном Украине. Фото: instagram.com/dominik.hasek_39/

Бывший чешский хоккеист давно и последовательно поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией. Он выступает против участия в международных турнирах спортсменов из РФ, которые не осудили войну. 

О чем рассказал Гашек 

Бывший спортсмен написал, что направил два официальных письма. Одно адресовано Международному олимпийскому комитету, а второе — Международной федерации хоккея. Помимо прочего, в этих письмах 60-летний Доминик Гашек сообщил, что его жизни угрожал бывший президент России Дмитрий Медведев. 

"Медведев действительно угрожал меня убить. Но главное, это то, что мы все ждет решения этих организаций по поводу россиян, которые участвуют в международных турнирах. Я снова предлагаю помощь в создании правил, чтобы спортивные соревнования не были рекламой российской войны и из-за них не гибли люди. Уверен, оба письма очень важными не только для МОК и IIHF, но и для всего спортивного и неспортивного сообщества. Поэтому я опубликую их через несколько дней", — написал Гашек.

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