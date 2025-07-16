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Головна Спорт Легендарний хокеїст розкритикував Трампа за позицію щодо України

Легендарний хокеїст розкритикував Трампа за позицію щодо України

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 12:48
Гашек назвав Трампа зрадником та звинуватив у байдужості до України
Домінік Гашек на льодовій арені. Кадр із відео

Один із легендарних хокейних воротарів Домінік Гашек накинувся з критикою на Дональда Трампа. Приводом стала гучна репліка президента США, який пообіцяв "завершити війну в Україні за 24 години".

Гашек на своїй сторінці в соцмережі X наголосив на тому, що Трамп не виконав обіцянку.

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Колишній хокейний воротар нагадав, що з моменту заяв Дональда Трампа минуло вже кілька місяців, а активні бойові дії тривають. При цьому політик навіть не перепросив перед сім'ями загиблих, хоча його слова звучали як ультиматум. Чеський спортсмен звинуватив Трампа в безвідповідальності й наголосив, що такому лідеру не можна довіряти жодної обіцянки.

Доминик Гашек
Домінік Гашек в Одеській області. Фото: instagram.com/fhu_official/

Гашек порівняв ситуацію з історією Другої світової

На думку легенди хокею, Дональд Трамп — це "найбезхарактерніший зрадник демократичного світу", який не має силу засудити ні Путіна, ні Росію. Гашек додав, що ситуація абсурдна, нібито Гітлер і Рузвельт опинилися б на одному боці в минулому столітті.

Домінік Гашек послідовно підтримує Україну під час війни з Росією. Він неодноразово приїжджав до країни, яка зазнала нападу сусіда, засуджував російських політиків, а також тих, хто, на його думку, недостатньо допомагає Україні.

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володимир путін спорт Дональд Трамп Хокей Домінік Гашек війна в Україні
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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