Гашек назвав Трампа зрадником та звинуватив у байдужості до України

Домінік Гашек на льодовій арені. Кадр із відео

Один із легендарних хокейних воротарів Домінік Гашек накинувся з критикою на Дональда Трампа. Приводом стала гучна репліка президента США, який пообіцяв "завершити війну в Україні за 24 години".

Гашек на своїй сторінці в соцмережі X наголосив на тому, що Трамп не виконав обіцянку.

Реклама

Читайте також:

Колишній хокейний воротар нагадав, що з моменту заяв Дональда Трампа минуло вже кілька місяців, а активні бойові дії тривають. При цьому політик навіть не перепросив перед сім'ями загиблих, хоча його слова звучали як ультиматум. Чеський спортсмен звинуватив Трампа в безвідповідальності й наголосив, що такому лідеру не можна довіряти жодної обіцянки.

Домінік Гашек в Одеській області. Фото: instagram.com/fhu_official/

Гашек порівняв ситуацію з історією Другої світової

На думку легенди хокею, Дональд Трамп — це "найбезхарактерніший зрадник демократичного світу", який не має силу засудити ні Путіна, ні Росію. Гашек додав, що ситуація абсурдна, нібито Гітлер і Рузвельт опинилися б на одному боці в минулому столітті.

Домінік Гашек послідовно підтримує Україну під час війни з Росією. Він неодноразово приїжджав до країни, яка зазнала нападу сусіда, засуджував російських політиків, а також тих, хто, на його думку, недостатньо допомагає Україні.

Нагадаємо, лідер збірної України з футболу Михайло Мудрик може уникнути чотирирічної дискваліфікації.

Одного з колишніх футболістів київського "Динамо" оголошено в розшук у Бразилії.

Ілля Забарний може не перейти в "ПСЖ", французький клуб не хоче йти на компроміс із "Борнмутом".

Ексфутболіст "Динамо" пояснив, як у столичному клубі ставляться до Кахи Каладзе.