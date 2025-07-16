Гашек назвал Трампа предателем и обвинил в равнодушии к Украине

Доминик Гашек на ледовой арене. Кадр из видео

Один из легендарных хоккейных вратарей Доминик Гашек обрушился с критикой на Дональда Трампа. Поводом стала громкая реплика президента США, пообещавшего "завершить войну в Украине за 24 часа".

Гашек на своей странице в соцсети X акцентировал внимание на том, что Трамп не выполнил обещание.

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Бывший хоккейный вратарь напомнил, что с момента заявлений Дональда Трампа прошло уже несколько месяцев, а активные боевые действия продолжаются. При этом политик даже не извинился перед семьями погибших, хотя его слова звучали как ультиматум. Чешский спортсмен обвинил Трампа в безответственности и подчеркнул, что такому лидеру нельзя доверять ни одного обещания.

Доминик Гашек в Одесской области. Фото: instagram.com/fhu_official/

Гашек сравнил ситуацию с историей Второй мировой

По мнению легенды хоккея, Дональд Трамп — это "самый бесхарактерный предатель демократического мира", который не в силах осудить ни Путина, ни Россию. Гашек добавил, что ситуация абсурдна, будто бы Гитлер и Рузвельт оказались бы на одной стороне в прошлом веке.

Доминик Гашек последовательно поддерживает Украины во время войны с Россией. Он неоднократно приезжал в страну, которая подверглась нападению соседа, осуждал российских политиков, а также тех, кто, по его мнению, недостаточно помогает Украине.

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