Маттеус передбачив рахунок у матчі-відповіді Інтера з Баварією

Легендарний Маттеус пояснив, як Баварія обіграє Інтер
Футболісти мюнхенської "Баварії" готуються в Італії до поєдинку-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти місцевого "Інтера". Перший матч німецька команда програла вдома з рахунком 1:2.
Колишній захисник "Баварії" Лотар Маттеус не сумнівається в перемозі своєї команди, повідомляє Bild.
"Інтер" є фаворитом матчу-відповіді 1/4 Ліги чемпіонів, але німецькі експерти не вважають ситуацію катастрофічною. "Баварії" нікуди відступати, й багато хто чекає від команди Венсана Компані найкращий поєдинок сезону. І його доведеться зіграти на виїзді.
Прогноз Маттеуса на матч
Відомий німецький футболіст та експерт Лотар Маттеус вважає високими шанси "Баварії" на вихід у півфінал Ліги чемпіонів. На думку колишнього захисника збірної Німеччини, у команди Венсана Компані вистачає запасу клас для того, щоб змагатися із будь-яким суперником.
Маттеус упевнений, що в цій парі півфіналістом стане саме "Баварія". Для мюнхенської команди особливою мотивацією стане можливість здобути перемогу саме на полі суперника. На думку експерта, у першому матчі німцям не вистачило дрібниць для того, щоб уникнути поразки. Маттеус нагадав, що Гаррі Кейн влучив у штангу. Лотар вірить у перемогу "Баварії" в Італії з рахунком 3:1.
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