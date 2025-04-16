Маттеус передбачив рахунок у матчі-відповіді Інтера з Баварією

Гравці "Баварії" під час матчу. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Футболісти мюнхенської "Баварії" готуються в Італії до поєдинку-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти місцевого "Інтера". Перший матч німецька команда програла вдома з рахунком 1:2.

Колишній захисник "Баварії" Лотар Маттеус не сумнівається в перемозі своєї команди, повідомляє Bild.

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"Інтер" є фаворитом матчу-відповіді 1/4 Ліги чемпіонів, але німецькі експерти не вважають ситуацію катастрофічною. "Баварії" нікуди відступати, й багато хто чекає від команди Венсана Компані найкращий поєдинок сезону. І його доведеться зіграти на виїзді.

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Лотар Маттеус під час матчу. Фото: Reuters/David Klein

Прогноз Маттеуса на матч

Відомий німецький футболіст та експерт Лотар Маттеус вважає високими шанси "Баварії" на вихід у півфінал Ліги чемпіонів. На думку колишнього захисника збірної Німеччини, у команди Венсана Компані вистачає запасу клас для того, щоб змагатися із будь-яким суперником.

Лаутаро Мартінес забиває гол за "Інтер". Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Маттеус упевнений, що в цій парі півфіналістом стане саме "Баварія". Для мюнхенської команди особливою мотивацією стане можливість здобути перемогу саме на полі суперника. На думку експерта, у першому матчі німцям не вистачило дрібниць для того, щоб уникнути поразки. Маттеус нагадав, що Гаррі Кейн влучив у штангу. Лотар вірить у перемогу "Баварії" в Італії з рахунком 3:1.

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