Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Легендарный Маттеус объяснил, как Бавария обыграет Интер arrow

Легендарный Маттеус объяснил, как Бавария обыграет Интер

16 апреля 2025 11:55
Иван Крутогоров - Редактор
Маттеус предсказал счет в ответном матче Интера с Баварией
Игроки "Баварии" во время матча. Фото: Reuters/Angelika Warmuth
Иван Крутогоров - Редактор

Футболисты мюнхенской "Баварии" готовятся в Италии к ответному поединку четвертьфинала Лиги чемпионов против местного "Интера". Первый матч немецкая команда проиграла дома со счетом 1:2.

Бывший защитник "Баварии" Лотар Маттеус не сомневается в победе своей команды, сообщает Bild

Реклама
Читайте также:

"Интер" является фаворитом ответного матча 1/4 Лиги чемпионов, но немецкие эксперты не считают ситуацию катастрофической. "Баварии" некуда отступать, и многие ждут от команды Венсана Компани лучший поединок сезона. И его придется сыграть на выезде. 

Лотар Маттеус
Лотар Маттеус во время матча. Фото: Reuters/David Klein

Прогноз Маттеуса на матч 

Известный немецкий футболист и эксперт Лотар Маттеус считает высокими шансы "Баварии" на выход в полуфинал Лиги чемпионов. По мнению бывшего защитника сборной Германии, у команды Венсана Компани хватает запаса класс для того, чтобы бороться с любым соперником. 

Лаутаро Мартинес
Лаутаро Мартинес забивает гол за "Интер". Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Маттеус уверен, что в этой паре полуфиналистом станет именно "Бавария". Для мюнхенской команды особой мотивацией станет возможность одержать победу именно на поле соперника. По мнению эксперта, в первом матче немцам не хватило мелочей для того, чтобы уйти от поражения. Маттеус напомнил, что Харри Кейн попал в штангу. Лотар верит в победу "Баварии" в Италии со счетом 3:1. 

Напомним, известный турецкий тренер может летом возглавить донецкий "Шахтер". 

Бразилец Винисиус уйдет из "Реала" в конце сезона, деньги от его продажи будут потрачены на приглашение звезды АПЛ. 

Ярмоленко, Буяльский и Караваев захотели остаться в "Динамо" еще как минимум на один сезон. 

Руководство киевского клуба признало нецелесообразным покупать игроков из-за границы. 

спорт футбол Лига чемпионов Интер Бавария
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама