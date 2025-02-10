Рівалдо продав сина у Циндао Ред Лайонс з Китаю

Рівалдо. Фото: instagram.com/rivaldo

Бразильський форвард Рівалдіньо змінив клубну прописку. Він перебрався у чемпіонат Китаю.

Раніше Рівалдіньо виступав за румунський "Фарул", одним з акціонерів якого є його легендарний батько Рівалдо.

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Рівалдіньо виступав за "Фарул" із Констанци з літа 2023 року. Цікаво, що у вересні того ж року його батько став акціонером клубу. Легенда отримала 10% акцій клубу. Ще 80% у колишньої зірки румунського футболу Георге Хаджи.

Рівалдіньо. Фото: "Фарул"

"Фарул" продав Рівалдіньо в китайський клуб "Циндао Ред Лайонс", який виступає другому за силою дивізіоні Китаю, де я однією з найгірших команд.

У румунських ЗМІ повідомили, що "Фарул" заробив на трансфері 200 тисяч євро.

Зазначимо, що Рівалдіньо в 2020-му році сватали у київське "Динамо", але він пішов у польську "Краковію".

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