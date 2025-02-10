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Легендарный Ривалдо продал родного сына за 200 тысяч

10 февраля 2025 13:00
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Ривалдо продал сына в Циндао Ред Лайонс из Китая
Ривалдо. Фото: instagram.com/rivaldo
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Бразильский форвард Ривалдиньо сменил клубную прописку. Он перебрался в чемпионат Китая.

Ранее Ривалдиньо выступал за румынский "Фарул", одним из акционеров которого является его легендарный отец Ривалдо.

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Ривалдиньо выступал за "Фарул" из Констанцы с лета 2023 года. Интересно, что в сентябре того же года его отец стал акционером клуба. Легенда получила 10% акций клуба. Еще 80% у бывшей звезды румынского футбола Георге Хаджи.

Сын Ривалдо
Ривалдиньо. Фото: "Фарул"

"Фарул" продал Ривалдиньо в китайский клуб "Циндао Ред Лайонс", который выступает втором по силе дивизионе Китая, где является одной из худших команд.

В румынских СМИ сообщили, что "Фарул" заработал на трансфере 200 тысяч евро.

Отметим, что Ривалдиньо в 2020-м году сватали в киевское "Динамо", но он ушел в польскую "Краковию".

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Китай футбол Румыния Футбол трансферы Ривалдо
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