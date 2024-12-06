Відомий спортивний інсайдер Воджнаровскі захворів на рак

Легендарний спортивний інсайдер повідомив про страшний діагноз
Один із найвідоміших спортивних інсайдерів світу Едріен Воджнаровскі у вересні цього року раптово оголосив, що йде з журналістики. Як виявилося, основною причиною стало страшне захворювання.
Воджнаровскі в інтерв'ю Sports Illustrated розповів, що у березні йому діагностували рак простати.
Прогноз, як уточнив колишній журналіст, наразі хороший. Поточне лікування — це активний нагляд, постійні огляди та регулярний моніторинг.
Чому Воджнаровскі пішов з журналістики
"Я не хотів витрачати ще один день свого життя на очікування чийогось МРТ або спілкуватись з агентом о першій ночі з приводу розтягування зв'язок", — каже він.
Смерть його колеги, інсайдера NFL Кріса Мортенсена "змусила нагадати, що робота — це не все".
"Єдиною причиною залишитися були гроші. Цієї причини було недостатньо", — зазначив він.
Воджнаровскі вирішив піти.
"Наша аудиторія заслуговувала на когось, хто повністю занурювався в NBA щодня, а я цього не зробив би", — резюмував він.
Хто такий Едріен Воджнаровскі
Колишній інсайдер NBA для ESPN та Yahoo!Sports, працював з 2010 по 2024 рік.
Вважався одним із кращих спеціалістів по драфту NBA. Його прогнози про вибори та угоди між клубами у вболівальників отримали назву "бомби Воджа".
Нагадаємо, гравець збірної Єгипту Мохамед Салах раптово продовжив контракт з "Ліверпулем".
Англійський "Евертон" може позбутися українського легіонера Віталія Миколенка.
Український воротар португальської "Бенфіки" Анатолій Трубін може змінити клуб.
Сергій Ребров може викликати до збірної чергового дебютанта.
Читайте Новини.LIVE!