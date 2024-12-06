Відомий спортивний інсайдер Воджнаровскі захворів на рак

Інсайдер Едріен Воджнаровскі. Фото: instagram.com/wojespn

Один із найвідоміших спортивних інсайдерів світу Едріен Воджнаровскі у вересні цього року раптово оголосив, що йде з журналістики. Як виявилося, основною причиною стало страшне захворювання.

Воджнаровскі в інтерв'ю Sports Illustrated розповів, що у березні йому діагностували рак простати.

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Прогноз, як уточнив колишній журналіст, наразі хороший. Поточне лікування — це активний нагляд, постійні огляди та регулярний моніторинг.

Чому Воджнаровскі пішов з журналістики

"Я не хотів витрачати ще один день свого життя на очікування чийогось МРТ або спілкуватись з агентом о першій ночі з приводу розтягування зв'язок", — каже він.

Смерть його колеги, інсайдера NFL Кріса Мортенсена "змусила нагадати, що робота — це не все".

"Єдиною причиною залишитися були гроші. Цієї причини було недостатньо", — зазначив він.

Воджнаровскі вирішив піти.

"Наша аудиторія заслуговувала на когось, хто повністю занурювався в NBA щодня, а я цього не зробив би", — резюмував він.

Хто такий Едріен Воджнаровскі

Колишній інсайдер NBA для ESPN та Yahoo!Sports, працював з 2010 по 2024 рік.

Вважався одним із кращих спеціалістів по драфту NBA. Його прогнози про вибори та угоди між клубами у вболівальників отримали назву "бомби Воджа".

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