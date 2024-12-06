Известный спортивный инсайдер Воджнаровски заболел раком

Легендарный спортивный инсайдер сообщил о страшном диагнозе
Один из самых известных спортивных инсайдеров мира Эдриен Воджнаровски в сентябре этого года внезапно объявил, что уходит из журналистики. Как выяснилось, основной причиной стало страшное заболевание.
Воджнаровски в интервью Sports Illustrated рассказал, что в марте ему диагностировали рак простаты.
Прогноз, как уточнил бывший журналист, пока хороший. Текущее лечение — это активный надзор, постоянные осмотры и регулярный мониторинг.
Почему Воджнаровски ушел из журналистики
"Я не хотел тратить еще один день своей жизни на ожидание чьего-то МРТ или общаться с агентом в час ночи по поводу растяжения связок", — говорит он.
Смерть его коллеги, инсайдера NFL Криса Мортенсена "заставила напомнить, что работа — это не все".
"Единственной причиной остаться были деньги. Этой причины было недостаточно", — отметил он.
Воджнаровский решил уйти.
"Наша аудитория заслуживала кого-то, кто полностью погружался в NBA каждый день, а я бы этого не сделал", — резюмировал он.
Кто такой Эдриен Воджнаровски
Бывший инсайдер NBA для ESPN и Yahoo! Sports, работал с 2010 по 2024 год.
Считался одним из лучших специалистов по драфту NBA. Его прогнозы о выборах и соглашениях между клубами у болельщиков получили название "бомбы Воджа".
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