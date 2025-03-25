Легіонер Металіста 1925 відмовився грати проти Росії — причина рішення

Легіонер "Металіста 1925" Голден Мафвента. Фото: instagram.com/kmafwenta

У світовому футболі продовжується міжнародна пауза на матчі збірних. Деякі з таких поєдинків стають резонансними.

Півзахисник "Металіста 1925" Голден Мафвента пояснив, чому відмовився їхати до збірної Замбії, яка планувала товариський матч з Росією, пише "Український футбол".

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За його словами, причина була простою. І була пов'язана з його нинішнім клубом.

Гравець "Металіста 1925" Голден Мафвента. Фото: instagram.com/kmafwenta

Що сказав Мафвента

"Я думаю, що зробив це для своєї сім’ї — "Металіст 1925". Було б неправильно для мене, якби я поїхав у розташування збірної, яка гратиме проти Росії. Росія та Україна зараз не в хороших відносинах", — зазначив гравець.

Він підкреслив, що ухвалив це рішення самостійно, поспілкувавшись з менеджментом клубу. За словами Голдена, у збірній "все зрозуміли".

"Я не можу поїхати грати проти Росії, адже наразі Україна — це моя сім’я", — підкреслив футболіст.

Мафвента додав, що просто бажає, щоб все якомога швидше завершилося, і усе було добре.

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