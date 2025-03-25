Легионер Металлиста 1925 отказался играть против России — причина решения

Легионер "Металлиста 1925" Голден Мафвента. Фото: instagram.com/kmafwenta

В мировом футболе продолжается международная пауза на матчи сборных. Некоторые из таких поединков становятся резонансными.

Полузащитник "Металлиста 1925" Голден Мафвента объяснил, почему отказался ехать в сборную Замбии, которая планировала товарищеский матч с Россией, пишет "Украинский футбол".

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По его словам, причина была простой. И была связана с его нынешним клубом.

Игрок "Металлиста 1925" Голден Мафвента. Фото: instagram.com/kmafwenta

Что сказал Мафвента

"Я думаю, что сделал это для своей семьи — "Металлист 1925". Было бы неправильно для меня, если бы я поехал в расположение сборной, которая будет играть против России. Россия и Украина сейчас не в хороших отношениях", — отметил игрок.

Он подчеркнул, что принял это решение самостоятельно, пообщавшись с менеджментом клуба. По словам Голдена, в сборной "все поняли".

"Я не могу поехать играть против России, ведь сейчас Украина — это моя семья", — подчеркнул футболист.

Мафвента добавил, что просто желает, чтобы все как можно скорее завершилось, и все было хорошо.

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