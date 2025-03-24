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Сборную Украины ждут новые важные матчи — известны все соперники

24 марта 2025 15:39
Иван Крутогоров - Редактор
Украина сыграет с Францией — известен график матчей отбора на Чм-2026
Георгий Судаков во время матча с Бельгией. Фото: instagram.com/uafukraine/
Иван Крутогоров - Редактор

Сборная Украины провалила задачу по выходу в дивизион "А" Лиги Наций, но скоро команду Сергея Реброва ждет новое испытание. Ей предстоит сыграть в отборе на чемпионат мира 2026 года. 

Украины получили в соперники три национальные команды, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Уже летом футболисты сборной Украины снова приедут в команду, чтобы сыграть два товарищеских матча. Об этом главный тренер Сергей Ребров напомнил сразу после поражения от Бельгии (0:3). Уже 7 июня "сине-желтые" сыграют с Канадой, а 11 июня проведут матч с Новой Зеландией. 

Сборная Украины
Игроки сборной Украины в энергетическом круге. Фото: instagram.com/uafukraine/

Отбор на ЧМ-2026

Осенью сборную Украины ждут поединки отбора на Кубок Мира, который летом 2026 года пройдет в Канаде, США и Мексике. На групповом этапе отборочной кампании "сине-желтые" сыграют с командами Франции, Азербайджана и Исландии. 

График матчей сборной Украины: 

  • 5.09 в 21:45 Украина — Франция; 
  • 19.09 в 19:00 Азербайджан — Украина; 
  • 10.10 в 21:45 Исландия — Украина; 
  • 13.10 в 21:45 Украина — Исландия; 
  • 13.11 в 21:45 Франция — Украина; 
  • 16.11 в 19:00 Украина — Франция. 

Напрямую на ЧМ-2026 из группы выйдет только ее победитель. 

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