Украина сыграет с Францией — известен график матчей отбора на Чм-2026

Георгий Судаков во время матча с Бельгией. Фото: instagram.com/uafukraine/

Сборная Украины провалила задачу по выходу в дивизион "А" Лиги Наций, но скоро команду Сергея Реброва ждет новое испытание. Ей предстоит сыграть в отборе на чемпионат мира 2026 года.

Украины получили в соперники три национальные команды, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Уже летом футболисты сборной Украины снова приедут в команду, чтобы сыграть два товарищеских матча. Об этом главный тренер Сергей Ребров напомнил сразу после поражения от Бельгии (0:3). Уже 7 июня "сине-желтые" сыграют с Канадой, а 11 июня проведут матч с Новой Зеландией.

Игроки сборной Украины в энергетическом круге. Фото: instagram.com/uafukraine/

Отбор на ЧМ-2026

Осенью сборную Украины ждут поединки отбора на Кубок Мира, который летом 2026 года пройдет в Канаде, США и Мексике. На групповом этапе отборочной кампании "сине-желтые" сыграют с командами Франции, Азербайджана и Исландии.

График матчей сборной Украины:

5.09 в 21:45 Украина — Франция;

19.09 в 19:00 Азербайджан — Украина;

10.10 в 21:45 Исландия — Украина;

13.10 в 21:45 Украина — Исландия;

13.11 в 21:45 Франция — Украина;

16.11 в 19:00 Украина — Франция.

Напрямую на ЧМ-2026 из группы выйдет только ее победитель.

Напомним, новым главным тренером мадридского "Реала" летом может стать один из самых титулованных специалистов в мире.

Руслан Ротань покинет "Александрию" ради известного клуба, лидеры команды тоже уйдут.

"Динамо" получит предложение от турецкого гранда по поводу защитника сборной Украины.

Артем Милевский откровенно рассказал о том, как его фамилия помогает зарабатывать деньги.