Україна зіграє з Францією — відомий графік матчів відбору на ЧС-2026

Георгій Судаков під час матчу з Бельгією. Фото: instagram.com/uafukraine/

Збірна України провалила завдання щодо виходу в дивізіон "А" Ліги Націй, але скоро на команду Сергія Реброва чекає нове випробування. Їй належить зіграти у відборі на чемпіонат світу 2026 року.

України отримали в суперники три національні команди, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Уже влітку футболісти збірної України знову приїдуть до команди, щоб зіграти два товариські матчі. Про це головний тренер Сергій Ребров нагадав одразу після поразки від Бельгії (0:3). Уже 7 червня "синьо-жовті" зіграють із Канадою, а 11 червня проведуть матч із Новою Зеландією.

Гравці збірної України в енергетичному колі. Фото: instagram.com/uafukraine/

Відбір на ЧС-2026

Восени на збірну України чекають поєдинки відбору на Кубок Світу, який влітку 2026 року пройде в Канаді, США та Мексиці. На груповому етапі відбіркової кампанії "синьо-жовті" зіграють із командами Франції, Азербайджану та Ісландії.

Графік матчів збірної України:

5.09 о 21:45 Україна — Франція;

19.09 о 19:00 Азербайджан — Україна;

10.10 о 21:45 Ісландія — Україна;

13.10 о 21:45 Україна — Ісландія;

13.11 о 21:45 Франція — Україна;

16.11 о 19:00 Україна — Франція.

Напряму на ЧС-2026 з групи вийде тільки її переможець.

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