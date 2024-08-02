Легкоатлет Кохан прокоментував свою помилку на Олімпіаді-2024

Михайло Кохан на Олімпіаді у Парижі. Фото: Reuters/Fabrizio Bensch

Легкоатлет Михайло Кохан став першим спортсменом, який подолав кваліфікаційний раунд та вийшов у фінал Олімпіади-2024 у чоловічому турнірі з метання молота. Українець розповів, чому його друга спроба на змаганні видалася обережною.

Кохан зізнався, що йому не надто комфортно виступати в першій половині дня, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Михайло Кохан із другої спроби кваліфікувався у фінал чоловічого турніру з метання молота на Олімпіаді у Парижі. Перша спроба 23-річного спортсмена теж могла стати результативною, але українець заступив за лінію під час кидка. Спробу не зарахували.

Виступ Михайла Кохана. Фото: Reuters/Fabrizio Bensch

Кохан готовий до фіналу Олімпіади

Легкоатлет вважає за честь той факт, що він першим пройшов у фінал турніру. Кохан заявив, що не любить атмосферу ранкових змагань та задуху, але йому вдалося подолати кваліфікацію та не витратити на це надто багато сил.

"У першій спробі судді зафіксували заступ у пару міліметрів. Якщо чесно, я його навіть не помітив. Але у другій вирішив перестрахуватися, щоб не отримати попередження", — пояснив Кохан.

Результат українця у кваліфікації турніру з метання молота становив 77,42 метра. Фінал відбудеться у неділю, 4 серпня.

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