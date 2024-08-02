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Легкоатлет Кохан объяснил, как чуть не выбыл из борьбы на Олимпиаде-2024

2 августа 2024 14:02
Валерий Ковалевич - Редактор
Легкоатлет Кохан прокомментировал свою ошибку на Олимпиаде-2024
Михаил Кохан на Олимпиаде в Париже. Фото: Reuters/Fabrizio Bensch
Валерий Ковалевич - Редактор

Легкоатлет Михаил Кохан стал первым спортсменом, который преодолел квалификационный раунд и вышел в финал Олимпиады-2024 в мужском турнире по метанию молота. Украинец рассказал, почему его вторая попытка на соревновании показалась осторожной. 

Кохан признался, что ему не очень комфортно выступать в первой половине дня, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Михаил Кохан со второй попытки квалифицировался в финал мужского турнира по метанию молота на Олимпиаде в Париже. Первая попытка 23-летнего спортсмена тоже могла оказаться результативной, но украинец заступил за линию во время броска. Попытку не засчитали. 

Михаил Кохан
Выступление Михаила Кохана. Фото: Reuters/Fabrizio Bensch

Кохан готов к финалу Олимпиады 

Легкоатлет считает честью тот факт, что он первым прошел в финал турнира. Кохан заявил, что не любит атмосферу утренних соревнований и духоту, но ему удалось преодолеть квалификацию и не потратить на это слишком много сил. 

"В первой попытке судьи зафиксировали заступ в пару миллиметров. Если честно, я его даже не заметил. Но во второй решил перестраховаться, чтобы не получить предупреждение", — объяснил Кохан.

Результат украинца в квалификации турнира по метанию молота составил 77,42 метра. Финал состоится в воскресенье, 4 августа. 

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спорт Олимпийские игры Михаил Кохан Олимпиада-2024 метание молота

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