Лемпард зробив вибір — що чекає на Мудрика в матчі з Реалом

Мудрик та Фернандес на розминці. Фото: Google

У рамках першого чвертьфіналу Ліги чемпіонів "Челсі" зіграє у Мадриді проти "Реала". Український вінгер "синіх" Михайло Мудрик навряд чи проведе на полі увесь поєдинок.

Молодий новачок англійської команди може зіткнутися з несподіваною проблемою, повідомляє Football London.

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Головний тренер "Челсі" Френк Лемпард матиме дилему щодо того, кого випустити з перших хвилин на позиції лівого вінгера на полі "Сантьяго Бернабеу". Наставнику доведеться вибрати або досвід Рахіма Стерлінга, або молодість і запал Михайла Мудрика.

Рахім Стерлінг незадоволений грою "Челсі". Фото: Google

Складний вибір для Лемпарда

Шанси українця зіграти в основі впали відколи стало відомо, що Стерлінг відновився після травми й готовий повернутися на поле. Лемпарду подобаються ігрові характеристики Рахіма. У "Челсі" не говорять про це безпосередньо, але футболіст збірної Англії є одним з "улюбленців" у команді головного тренера "синіх" Френка Лемпарда, який тимчасово виконує обов'язки.

Мудрик готується зіграти свій десятий поєдинок за англійську команду, але у попередніх матчах йому не вдалося вибороти місце в основі лондонців. На рахунку українця лише одна результативна передача та змішані відгуки у пресі від експертів.

Михайло Мудрік залишає поле. Фото: Google

Лемпарду потрібен результат у кожному матчі без винятку, а ціна помилки у баталіях Ліги чемпіонів неймовірно висока. Тренер, напевно, воліє випустити з перших хвилин у Мадриді Стерлінга, про що пишуть більшість британських спортивних аналітиків.

Водночас активізувалися чутки про те, що Михайло Мудрик може провести наступний сезон в іншій команді. Йдеться про оренду. Можливо, для українця це рішення справді стане непоганим варіантом.

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