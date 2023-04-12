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Лэмпард сделал выбор: что ждет Мудрика в матче с "Реалом"

12 апреля 2023 15:36
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лэмпард сделал выбор — что ждет Мудрика в матче с Реалом
Мудрик и Фернандес на разминке. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В рамках первого четвертьфинала Лиги чемпионов "Челси" сыграет в Мадриде против "Реала". Украинский вингер "синих" Михаил Мудрик вряд ли проведет на поле весь поединок. 

Молодой новичок английской команды может столкнуться с неожиданной проблемой, сообщает Football London

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У главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда будет дилемма относительно того, кого выпустить с первых минут на позиции левого вингера на поле "Сантьяго Бернабеу". Наставнику придется выбрать либо опыт Рахима Стерлинга, либо молодость и задор Михаила Мудрика. 

Рахим Стерлинг
Рахим Стерлинг недоволен игрой "Челси". Фото: Google

Сложный выбор для Лэмпарда

Шансы украинца сыграть в основе упали с тех пор как стало известно, что Стерлинг восстановился после травмы и готов вернуться на поле. Лэмпарду нравятся игровые характеристики Рахима. В "Челси" не говорят об этом напрямую, но футболист сборной Англии является одним из "любимчиков" в команде временно исполняющего обязанности главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда. 

Мудрик готовится сыграть свой десятый поединок за английскую команду, но в предыдущих матчах ему не удалось завоевать место в основе лондонцев. На счету украинца всего одна результативная передача и смешанные отзывы в прессе от экспертов. 

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик покидает поле. Фото: Google

Лэмпарду необходим результат в каждом матче без исключения, а цена ошибки в баталиях Лиги чемпионов неимоверно высока. Тренер наверняка предпочтет выпустить с первых минут в Мадриде Стерлинга, о чем пишут большинство британских спортивных аналитиков. 

В то же время активизировались слухи о том, что Михаил Мудрик может провести следующий сезон в другой команде. Речь идет об аренде. Возможно, для украинца это решение действительно станет неплохим вариантом. 

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