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Леоненко назвав головну проблему Динамо у матчі з Рейнджерс

7 серпня 2024 17:02
Валерій Ковалевич - Редактор
Леоненко назвав головну помилку Динамо у матчі проти Рейнджерс
Андрій Ярмоленко святкує гол із партнерами по команді. Фото: пресслужба "Динамо"
Валерій Ковалевич - Редактор

У першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів "Динамо" не зуміло обіграти "Рейнджерс". Київська команда пропустила гол у відповідь за 16 секунд до фінального свистка.

Віктор Леоненко пояснив, чого "Динамо" не вистачило для перемоги, повідомляє "Футбол 24".

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"Динамо" майже до кінця матчу в Любліні вело в рахунку 1:0, але не зуміло здобути перемогу над "Рейнджерс" (1:1). Віктор Леоненко заявив, що обидві команди приємно здивували грою у цьому поєдинку. Вони використовували високий пресинг та постійно атакували. Щоправда, лише по черзі.

Микола Шапаренко
Микола Шапаренко під час атаки. Фото: пресслужба "Динамо"

Чому "Динамо" не зуміло виграти

Експерт вважає пасивність київської команди у другому таймі головною причиною, через яку підопічні Олександра Шовковського не змогли відсвяткувати перемогу. Однак тепер "Динамо" зіграє на виїзді в оборонний футбол і зможе впіймати суперника на контратаці.

Олександр Караваєв
Олександр Караваєв під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Леоненко назвав "хворобою" української команди те, що вона віддала "Рейнджерс" ініціативу після забитого голу. Шотландці влаштували облогу воріт Бущана та не перемогли лише завдяки впевненій грі українського голкіпера.

"Рейнджерс" атакував майже весь другий тайм. Гол, як кажуть, дозрівав. Добре, що раніше не пропустили, бо тоді з'явився страх", — пояснив Леоненко.

Матч-відповідь "Рейнджерс" і "Динамо" зіграють у Шотландії 13 серпня.

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