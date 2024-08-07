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Леоненко назвал главную проблему Динамо в матче с Рейнджерс

7 августа 2024 17:02
Валерий Ковалевич - Редактор
Леоненко назвал главную ошибку Динамо в матче против Рейнджерс
Андрей Ярмоленко празднует гол с партнерами по команде. Фото: пресс-служба "Динамо"
Валерий Ковалевич - Редактор

В первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов "Динамо" не сумело обыграть "Рейнджерс". Киевская команда пропустила ответный гол за 16 секунд до финального свистка. 

Виктор Леоненко объяснил, чего "Динамо" не хватило для победы, сообщает "Футбол 24". 

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"Динамо" почти до самого конца матча в Люблине вело в счете 1:0, но не сумело одержать победу над "Рейнджерс" (1:1). Виктор Леоненко заявил, что обе команды приятно удивили игрой в этом поединке. Они использовали высокий прессинг и постоянно атаковали. Правда, только по очереди. 

Николай Шапаренко
Николай Шапаренко во время атаки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Почему "Динамо" не сумело выиграть 

Эксперт считает пассивность киевской команды во втором тайме главной причиной, из-за которой подопечные Александра Шовковского не смогли отпраздновать победу. Однако теперь "Динамо" сыграет на выезде в оборонительный футбол и сможет поймать соперника на контратаке. 

Александр Караваев
Александр Караваев во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Леоненко назвал "болезнью" украинской команды то, что она отдала "Рейнджерс" инициативу после забитого гола. Шотландцы устроили осаду ворот Бущана и не победили только благодаря уверенной игре украинского голкипера. 

"Рейнджерс" атаковал почти весь второй тайм. Гол, как говорится, созревал. Хорошо, что раньше не пропустили, потому что тогда появился бы страх", — объяснил Леоненко. 

Ответный матч "Рейнджерс" и "Динамо" сыграют в Шотландии 13 августа. 

Напомним, Бущан переходит в известный клуб — "Динамо" готовит трансфер. 

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спорт футбол Лига чемпионов Динамо Виктор Леоненко Рейнджерс Глазго

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