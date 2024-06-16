Леоненко назвав майбутнього переможця Євро-2024

Віктор Леоненко відповідає на запитання. Фото: скриншот YouTube

Колишній форвард київського "Динамо" та збірної України Віктор Леоненко поділився очікуваннями від Євро-2024. Експерт назвав команди, які можуть виграти турнір.

Леоненко впевнений, що один із фаворитів "провалиться" на континентальній першості, повідомляє "Спорт-Експрес Україна".

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Віктор Леоненко вважає фаворитами чемпіонату Європи з футболу збірні Англії та Франції. Він заявив, що обидві команди демонструють атакувальний футбол, вони майже не мають недоліків. Цілком імовірно, що "три леви" або "триколірні" виявляться тріумфаторами турніру.

Кіліан Мбаппе у матчі за збірну Франції. Фото: Reuters/Stephane Mahe

Хто неприємно здивує на Євро-2024

Ексфорвард "Динамо" чекає на неприємний сюрприз від збірних Італії, Іспанії та Німеччини. Усі вони розпочали чемпіонат Європи з перемог, проте Леоненко не виключає, що надалі гра цих команд виявиться менш переконливою. Експерт пов'язує цей факт із тим, що загальний рівень футболу в цих країнах знизився.

Леоненко має намір вболівати за гарний футбол, а також за збірну України. Він збирається подивитися стільки матчів Євро-2024, скільки вийде через відключення світла у Києві.

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