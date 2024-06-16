Леоненко назвав майбутнього переможця Євро-2024

Леоненко назвав команду, яка може виграти Євро-2024
Колишній форвард київського "Динамо" та збірної України Віктор Леоненко поділився очікуваннями від Євро-2024. Експерт назвав команди, які можуть виграти турнір.
Леоненко впевнений, що один із фаворитів "провалиться" на континентальній першості, повідомляє "Спорт-Експрес Україна".
Віктор Леоненко вважає фаворитами чемпіонату Європи з футболу збірні Англії та Франції. Він заявив, що обидві команди демонструють атакувальний футбол, вони майже не мають недоліків. Цілком імовірно, що "три леви" або "триколірні" виявляться тріумфаторами турніру.
Хто неприємно здивує на Євро-2024
Ексфорвард "Динамо" чекає на неприємний сюрприз від збірних Італії, Іспанії та Німеччини. Усі вони розпочали чемпіонат Європи з перемог, проте Леоненко не виключає, що надалі гра цих команд виявиться менш переконливою. Експерт пов'язує цей факт із тим, що загальний рівень футболу в цих країнах знизився.
Леоненко має намір вболівати за гарний футбол, а також за збірну України. Він збирається подивитися стільки матчів Євро-2024, скільки вийде через відключення світла у Києві.
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