Леоненко назвал будущего победителя Евро-2024

Виктор Леоненко отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Бывший форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко поделился ожиданиями от Евро-2024. Эксперт назвал команды, которые могут выиграть турнир.

Леоненко уверен, что один из фаворитов "провалится" на континентальном первенстве, сообщает "Спорт-Экспресс Украина".

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Виктор Леоненко считает фаворитами чемпионата Европы по футболу сборные Англии и Франции. Он заявил, что обе команды демонстрируют атакующий футбол, у них почти нет недостатков. Вполне вероятно, что "три льва" или "трехцветные" окажутся триумфаторами турнира.

Килиан Мбаппе в матче за сборную Франции. Фото: Reuters/Stephane Mahe

Кто неприятно удивит на Евро-2024

Экс-форвард "Динамо" ждет неприятного сюрприза от сборных Италии, Испании и Германии. Все они начали чемпионат Европы с побед, однако Леоненко не исключает, что в дальнейшем игра этих команд окажется менее убедительной. Эксперт связывает данный факт с тем, что общий уровень футбола в этих странах снизился.

Леоненко собирается болеть за красивый футбол, а также за сборную Украины. Он собирается посмотреть столько матчей Евро-2024, сколько получится из-за отключений света в Киеве.

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