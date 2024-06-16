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Леоненко назвал команду, которая может выиграть Евро-2024

16 июня 2024 16:30
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Леоненко назвал будущего победителя Евро-2024
Виктор Леоненко отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко поделился ожиданиями от Евро-2024. Эксперт назвал команды, которые могут выиграть турнир. 

Леоненко уверен, что один из фаворитов "провалится" на континентальном первенстве, сообщает "Спорт-Экспресс Украина". 

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Виктор Леоненко считает фаворитами чемпионата Европы по футболу сборные Англии и Франции. Он заявил, что обе команды демонстрируют атакующий футбол, у них почти нет недостатков. Вполне вероятно, что "три льва" или "трехцветные" окажутся триумфаторами турнира. 

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе в матче за сборную Франции. Фото: Reuters/Stephane Mahe

Кто неприятно удивит на Евро-2024

Экс-форвард "Динамо" ждет неприятного сюрприза от сборных Италии, Испании и Германии. Все они начали чемпионат Европы с побед, однако Леоненко не исключает, что в дальнейшем игра этих команд окажется менее убедительной. Эксперт связывает данный факт с тем, что общий уровень футбола в этих странах снизился. 

Леоненко собирается болеть за красивый футбол, а также за сборную Украины. Он собирается посмотреть столько матчей Евро-2024, сколько получится из-за отключений света в Киеве. 

Напомним, "Челси" готовит трансфер Мудрика — где будет играть украинец. 

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Сборная Франции по футболу
футбол
Сборная Украины по футболу
Евро-2024
Виктор Леоненко
спорт

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