Леоненко засудив вибір Реброва щодо заявки збірної України

Віктор Леоненко під час інтерв'ю. Фото: скріншот YouTube

Колишній нападник "Динамо" та збірної України Віктор Леоненко різко висловився про заявку національної команди на товариський турнір, який пройде в Торонто. Наставник "синьо-жовтих" Сергій Ребров викликав у команду низку нових виконавців, але не всіх вони влаштували ветерана українського футболу.

Леоненко зазначив, що вибір воротарів не викликає в нього запитань, повідомляє "Спорт-Експрес в Україні".

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Віктор Леоненко заявив, що захисники та півзахисники, яких Сергій Ребров викликав до національної команди, не відповідають рівню збірної України. Експерт підкреслив, що багатьом гравцям бракує стабільності, а деякі футболісти не демонструють потрібного рівня ні в клубах, ні на полі.

Сергій Ребров та головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Що Леоненко сказав про збірну України

Особливу увагу експерт приділив відсутності у списку Андрія Ярмоленка та Віталія Миколенка, зазначивши, що ці футболісти могли б внести досвід та впевненість. Також він припустив, що самі гравці не рвалися їхати на товариські матчі за океан, віддавши перевагу відпочинку.

Леоненко поставив під сумнів доцільність організації матчів у Канаді. За його словами, краще було б провести турнір удома, де можна було б підтримати своїх вболівальників та заощадити кошти.

"Склад виглядає дивно. Немає контролю м'яча, немає стабільності, все врозкид. Краще б зіграли в Україні, ніж летіти до Канади — я б туди поїхав хіба що заради НХЛ", — заявив Віктор Леоненко.

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