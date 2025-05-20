Леоненко осудил выбор Реброва по заявке сборной Украины

Виктор Леоненко во время интервью. Фото: скриншот YouTube

Бывший нападающий "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко резко высказался о заявке национальной команды на товарищеский турнир, который пройдет в Торонто. Наставник "сине-желтых" Сергей Ребров вызвал в команду ряд новых исполнителей, но не всех они устроили ветерана украинского футбола.

Леоненко отметил, что выбор вратарей не вызывает у него вопросов, сообщает "Спорт-Экспресс в Украине".

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Виктор Леоненко заявил, что защитники и полузащитники, которых Сергей Ребров вызвал в национальную команду, не соответствуют уровню сборной Украины. Эксперт подчеркнул, что многим игрокам не хватает стабильности, а некоторые футболисты не демонстрируют нужного уровня ни в клубах, ни на поле.

Сергей Ребров и главный тренер "Шахтера" Марино Пушич. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Что Леоненко сказал о сборной Украины

Особое внимание эксперт уделил отсутствию в списке Андрея Ярмоленко и Виталия Миколенко, отметив, что эти футболисты могли бы внести опыт и уверенность. Также он предположил, что сами игроки не рвались ехать на товарищеские матчи за океан, предпочтя отдых.

Леоненко поставил под сомнение целесообразность организации матчей в Канаде. По его словам, лучше было бы провести турнир дома, где можно было бы поддержать своих болельщиков и сэкономить средства.

"Состав выглядит странно. Нет контроля мяча, нет стабильности, всё вразброс. Лучше бы сыграли в Украине, чем лететь в Канаду — я бы туда поехал разве что ради НХЛ", — заявил Виктор Леоненко.

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