Леоненко порівняв рівень гравців Динамо та РБ Зальцбург

Андрій Ярмоленко під час атаки. Фото: пресслужба "Динамо"

Колишній форвард збірної України Віктор Леоненко поділився думкою про поразку "Динамо" у матчі з "РБ Зальцбург" у Лізі чемпіонів. Експерт вважає закономірним результат поєдинку.

Леоненко має претензії й до гравців "Динамо", і до суддівської бригади, повідомляє "Футбол 24".

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"Динамо" не було фаворитом матчу з "РБ Зальцбург", але київська команда впевнено розпочала поєдинок у Любліні. Проте ще до перерви підопічні Олександра Шовковського пропустили перший гол, а у другому таймі було призначено пенальті у ворота "біло-синіх".

Микола Шапаренко після згаяного моменту. Фото: пресслужба "Динамо"

Леоненко порівняв рівень суперників

Ексфорвард "Динамо" Віктор Леоненко вважає, що киянам пощастило обмежитися одним пенальті. На думку експерта, у ворота Георгія Бущана можна було призначити декілька одинадцятиметрових ударів, включно з епізодом, коли Міхавко зіграв рукою лежачи.

"Шовковський незадоволений суддівством. Закономірно, але, гадаю, не тим, що на Ярмоленка фол не призначили. Швидше за все, невдоволення викликане малою кількістю жовтих карток. Гра була дуже жорсткою. Футболістів можна було заспокоїти попередженнями. Він цього не зробив. Слабенький суддя був", — пояснив Леоненко.

При цьому колишній форвард збірної України вважає, що "Динамо" має гірший підбір футболістів. Гравці постійно помилялися в матчі з австрійцями, і лише Бущан врятував команду від поразки з більшим рахунком. Леоненко заявив, що футболісти "РБ Зальцбург" просто сильніші, а "Динамо" не вистачає класу та результативного форварда.

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