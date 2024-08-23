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Леоненко раскритиковал Динамо и заявил, что команде не место в Лиге чемпионов

23 августа 2024 09:31
Валерий Ковалевич - Редактор
Леоненко сравнил уровень игроков Динамо и РБ Зальцбург
Андрей Ярмоленко во время атаки. Фото: пресс-служба "Динамо"
Валерий Ковалевич - Редактор

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко поделился мнением о поражении "Динамо" в матче с "РБ Зальцбург" в Лиге чемпионов. Эксперт считает закономерным результат поединка.

У Леоненко есть претензии и к игрокам "Динамо", и к судейской бригаде, сообщает "Футбол 24". 

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"Динамо" не было фаворитом матча с "РБ Зальцбург", но киевская команда уверенно начала поединок в Люблине. Однако еще до перерыва подопечные Александра Шовковского пропустили первый гол, а во втором тайме был назначен пенальти в ворота "бело-синих". 

Николай Шапаренко
Николай Шапаренко после упущенного момента. Фото: пресс-служба "Динамо"

Леоненко сравнил уровень соперников 

Экс-форвард "Динамо" Виктор Леоненко считает, что киевлянам повезло ограничиться одним пенальти. По мнению эксперта, в ворота Георгия Бущана можно было назначить несколько одиннадцатиметровых ударов, включая эпизод, когда Михавко сыграл рукой лежа. 

"Шовковский недоволен судейством. Закономерно, но, думаю, не тем, что на Ярмоленко фол не назначили. Скорее всего, недовольство вызвано малым количеством желтых карточек. Игра была очень жесткой. Футболистов можно было успокоить предупреждениями. Он этого не сделал. Слабенький судья был", — объяснил Леоненко.

При этом бывший форвард сборной Украины считает, что у "Динамо" хуже подбор футболистов. Игроки постоянно ошибались в матче с австрийцами, и только Бущан спас команду от поражения с более крупным счетом. Леоненко заявил, что футболисты "РБ Зальцбург" просто сильнее, а "Динамо" не хватает класса и результативного форварда.

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спорт футбол Лига чемпионов Динамо Виктор Леоненко РБ Зальцбург

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