Що розлютило Леоненка в матчі Динамо — Шахтар

Епізод фіналу Кубка України. Фото: пресслужба "Динамо"

Колишній нападник київського "Динамо" Віктор Леоненко емоційно прокоментував фінал Кубка України, в якому його екскоманда поступилася "Шахтарю" в серії пенальті. Гра розчарувала експерта як з погляду видовищності, так й в плані дисципліни.

Леоненко вважає, що обидві команди провели невиразний матч, припустившись безлічі непотрібних фолів та помилок, повідомляє "БЛІК".

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У середу, 14 травня, "Шахтар" обіграв "Динамо" у фіналі Кубка України. Основний час та додаткові тайми завершилися внічию 1:1, за пенальті "гірники" обіграли суперника з рахунком 6:5. На думку Віктора Леоненка, за 120 хвилин було створено лише "півтора момента", й вболівальники вкотре не побачили справжнього футбольного шоу. Експерт заявив, що "Шахтарю" просто пощастило в серії пенальті.

Особливо ексфорвард зупинився на епізоді з Ванатом, який, на його думку, мав покинути поле в другому таймі за повторне порушення. Леоненко заявив, що суддя Балакін уникнув другого попередження й таким чином "пожалів" гравця "Динамо".

Що Леоненко сказав про суддівство та пенальті

За словами експерта, суддівські помилки у фіналі все ж були, і вони можуть спричинити скандал. Особливо спірним він назвав момент із можливим пенальті на Волошині наприкінці зустрічі.

"Суддівський скандал буде 100%. На 53-й хвилині Ванат мав отримати другу жовту, але не отримав. Шовковському варто серйозно поговорити з ним", — зазначив Леоненко.

Саму серію пенальті колишній нападник похвалив. Він підкреслив, що удари були якісними, а особливо запам'ятався перформанс Еліаса. Леоненко жартома додав, що з такою акторською грою форвард "Шахтаря" міг би потрапити в театр без кастингу.

Також експерт прокоментував обидва голи в основний час. Він похвалив передачу Дубінчака та реалізацію Ярмоленка, а ось пропущений м'яч пов'язав з обрізкою Шапаренка та класною комбінацією у виконанні Аліссона та Еліаса.

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