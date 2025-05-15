Что разозлило Леоненко в матче Динамо — Шахтер

Эпизод финала Кубка Украины. Фото: пресс-служба "Динамо"

Бывший нападающий киевского "Динамо" Виктор Леоненко эмоционально прокомментировал финал Кубка Украины, в котором его экс-команда уступила "Шахтеру" в серии пенальти. Игра разочаровала эксперта как с точки зрения зрелищности, так и в плане дисциплины.

Леоненко считает, что обе команды провели невыразительный матч, допустив множество ненужных фолов и ошибок, сообщает "БЛИК".

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В среду, 14 мая, "Шахтер" обыграл "Динамо" в финале Кубка Украины. Основное время и дополнительные таймы завершились вничью 1:1, по пенальти "горняки" обыграли соперника со счетом 6:5. По мнению Виктора Леоненко, за 120 минут было создано лишь "полтора момента", и болельщики в очередной раз не увидели настоящего футбольного шоу. Эксперт заявил, что "Шахтеру" просто повезло в серии пенальти.

Особенно экс-форвард остановился на эпизоде с Ванатом, который, по его мнению, должен был покинуть поле во втором тайме за повторное нарушение. Леоненко заявил, что судья Балакин избежал второго предупреждения и таким образом "пожалел" игрока "Динамо".

Что Леоненко сказал о судействе и пенальти

По словам эксперта, судейские ошибки в финале все же были, и они могут вызвать скандал. Особенно спорным он назвал момент с возможным пенальти на Волошине в концовке встречи.

"Судейский скандал будет 100%. На 53-й минуте Ванат должен был получить вторую желтую, но не получил. Шовковскому стоит серьёзно поговорить с ним", — отметил Леоненко.

Саму серию пенальти бывший нападающий похвалил. Он подчеркнул, что удары были качественными, а особенно запомнился перформанс Элиаса. Леоненко в шутку добавил, что с такой актёрской игрой форвард "Шахтера" мог бы попасть в театр без кастинга.

Также эксперт прокомментировал оба гола в основное время. Он похвалил передачу Дубинчака и реализацию Ярмоленко, а вот пропущенный мяч связал с обрезкой Шапаренко и классной комбинацией в исполнении Алиссона и Элиаса.

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