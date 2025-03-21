Леоненко назвав гравців, які провалили матч Україна — Бельгія

Георгій Судаков під час поєдинку з Бельгією. Фото: instagram.com/uafukraine/

Колишній форвард збірної України Віктор Леоненко привітав команду з перемогою над Бельгією в першому матчі плей-офф Ліги Націй. Але при цьому експерт розкритикував деяких підопічних Сергія Реброва.

Леоненко пояснив, хто "провалив" матч в Іспанії, повідомляє "Спорт-Експрес в Україні".

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Віктор Леоненко пояснив успіх збірної України тим, що команда продовжує впевнено проводити щонайменше один тайм у кожному поєдинку. "Синьо-жовті" зіграли в більш атакувальний футбол після перерви, і це принесло успіх.

Олександр Зінченко та Тібо Куртуа. Фото: instagram.com/uafukraine/

Кого критикував Леоненко

Багатьом футболістам національної команди дісталося від колишнього форварда "Динамо". Експерт похвалив тренера за те, що Ребров залишив на полі Судакова, і Георгій у другому таймі діяв активно, брав участь майже у всіх атаках команди.

Також від Леоненка дісталося півзахиснику "Динамо" Шапаренку. Ексфорвард заявив, що Микола був абсолютно непомітний і нічого не зробив заради внеску в перемогу. Також Леоненко "пройшовся" по Зінченку.

"А він узагалі знає, що ривки треба робити? Зінченко, хоч і віддав гольову, але весь матч ледь ворушився, а не бігав. У нас за ветеранів Саленко так ходить, але йому 55 років, а блондинчику — 28", — заявив Леоненко.

При цьому експерт розкритикував і збірну Бельгії. Леоненко заявив, що у "червоних дияволів" вміють грати тільки Куртуа, Де Брюйне і Лукаку. Героєм матчу колишній форвард вважає захисника Іллю Забарного, який забив третій гол збірної України.

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